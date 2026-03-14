Časna sestra iz Zagreba koja je izmislila napad migranta dobila uvjetnu kaznu

Časna sestra T.Z. (35) pravomoćno je osuđena na 10 mjeseci zatvora uvjetno na tri godine zbog lažnog prijavljivanja kaznenog djela, doznaje Index. Kazna je postala pravomoćna jer nije uložila prigovor na kazneni nalog državnog odvjetništva.

To znači da časna neće ići u zatvor ako u sljedeće tri godine ne počini novo kazneno djelo.

Optužena da je izmislila napad

Tužiteljstvo ju je teretilo za lažno prijavljivanje kaznenog djela jer je policiji prijavila da ju je napao nepoznati muškarac, iako je, prema istrazi, sama sebi nanijela ozljede nožem.

Prema ranijim informacijama, državno odvjetništvo zatražilo je kaznu od deset mjeseci zatvora uvjetno na tri godine putem kaznenog naloga, posebnog oblika optužnice koji se koristi za blaža kaznena djela i kada se predlaže uvjetna kazna, piše Index.

Kada osoba primi kazneni nalog, ima rok od osam dana da na njega uloži prigovor ili da prihvati kaznu koju predlaže tužiteljstvo. Budući da časna nije podnijela prigovor, presuda je postala pravomoćna.

Napad izmislila zbog problema u samostanu

Neslužbeno se doznaje da je napad izmislila kako bi otišla na bolovanje zbog problema koje je imala unutar samostana.

Prema tim informacijama, izmislila je napad nepoznatog muškarca, mogućeg migranta koji je navodno uzvikivao "Allahu akbar", kako bi bila sigurna da policija počinitelja neće pronaći.

Navodno nije htjela da netko od njezinih sugrađana bude pogrešno osumnjičen za napad koji je izmislila.

Policija pronašla nož i snimke kupnje

Prema optužnici, o čijim je detaljima pisao Jutarnji list, časna sestra ozlijedila se u svom domu u Zagrebu, a ne na Malešnici, kako je prvotno prijavila.

Policija je 28. studenoga 2025. zaprimila dojavu iz KBC-a Sestre milosrdnice o ženi s ubodnim ranama koja je tvrdila da ju je napao nepoznati muškarac.

Na mjestu navodnog napada policija nije pronašla tragove krvi, a nadzorne kamere pokazale su da se ondje nije nalazila. U kontejneru ispred njezina doma pronađen je nož s tragovima krvi i drugi predmeti povezani s ozljedama, a snimke su pokazale i da je dan ranije kupila takav nož.

Nakon suočavanja s dokazima priznala je da je napad izmislila. Psihijatrijskim vještačenjem utvrđeno je da joj je sposobnost rasuđivanja bila smanjena, ali ne bitno.

Slučaj izazvao brojne reakcije

Slučaj je izazvao veliku pozornost javnosti. Nakon prvotne objave o navodnom napadu na društvenim mrežama širile su se tvrdnje da je počinitelj migrant i da je riječ o vjerski motiviranom napadu, iako za to nije bilo službene potvrde.

Nakon što je policija objavila da je prijava bila lažna, dio tih tvrdnji je opovrgnut, ali su se pojavile i nove optužbe o navodnom prikrivanju činjenica, za koje nisu ponuđeni dokazi.

Slučaj je tako od prijave napada prerastao u kazneni postupak zbog lažnog prijavljivanja te otvorio pitanje širenja neprovjerenih informacija u javnom prostoru, piše Index.