Carinski seminar u Splitu: Nova pravila podrijetla i CBAM donose važne promjene za uvoznike i izvoznike

Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Split 13. ožujka 2026. organizira carinski seminar pod nazivom "Revidirana pravila podrijetla u EU (RPEM) i CBAM Uredba", namijenjen izvoznicima, uvoznicima, otpremnicima, prijevoznicima i proizvođačima, kao i njihovim carinskim zastupnicima.

Seminar će se održati u prostorijama HGK u Splitu s početkom u 10 sati, a predavači iz Carinske uprave Republike Hrvatske predstavit će ključne novosti i praktične posljedice koje donose revidirana pravila podrijetla te obveze povezane s punom primjenom CBAM Uredbe.

Kraj prijelaznog razdoblja: RPEM postaje jedini okvir od 1. siječnja 2026.

U središtu prvog dijela seminara bit će promjene povezane s PEM konvencijom. Naime, 1. siječnja 2026. službeno je završilo prijelazno razdoblje u kojem su se paralelno primjenjivala stara (CPEM) i revidirana (RPEM) pravila stjecanja i provjere podrijetla robe. Od početka ove godine, za Europsku uniju i većinu drugih ugovornih strana revidirana PEM konvencija postala je isključivi okvir za stjecanje i dokazivanje povlaštenog podrijetla robe.

Na seminaru će se pojasniti specifičnosti koje nova pravila donose u praksi, s naglaskom na pravilno popunjavanje dokaza o podrijetlu.

CBAM od 1. siječnja: bez odobrenja nema uvoza određene robe u EU

Drugi dio seminara bit će posvećen CBAM Uredbi – mehanizmu za ugljičnu prilagodbu na granicama. HGK navodi kako je od 1. siječnja 2026. započela puna primjena Uredbe (EU) 2023/956 Europskog parlamenta i Vijeća, čime od tog datuma nije moguće bez odobrenja uvoziti CBAM robu na područje EU.

Riječ je o robi iz sektora željeza i čelika, aluminija, cementa i gnojiva, a za izdavanje odobrenja ovlaštenog CBAM deklaranta nadležna je Carinska uprava.

Organizatori ističu kako seminar sudionicima pruža priliku da se izravno upoznaju s novostima i obvezama gospodarskih subjekata u punoj primjeni CBAM Uredbe, uključujući podnošenje zahtjeva i postupak dodjele statusa ovlaštenog CBAM deklaranta.

Seminar već održan u Rijeci i Osijeku, slijedi i Zagreb

Osim u Splitu, Sektor za promet HGK ovakav je seminar već održao u Rijeci i Osijeku, a organizira ga i u Zagrebu. Više informacija i prijave dostupni su putem poveznice iz poziva HGK (OVDJE).