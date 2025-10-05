Carević: "Viroza nam je ušla u svlačionicu"

GORICA u nedjelju poslijepodne od 15:45 dočekuje Rijeku, koja pod vodstvom španjolskog trenera Victora Sancheza još nije upisala prvenstvenu pobjedu. Momčad Marija Carevića domaći niz otvorila je slavljem protiv Slaven Belupa 2:1, ali je zatim izgubila od Osijeka 0:1. Za ovaj susret s aktualnim prvakom domaćinima nedostaje Ante Erceg zbog crvenog kartona. Ipak, u kadar se vraća veznjak Iker Pozo. Utakmicu je najavio trener Mario Carević.

"Imamo nekih problemčića, viroza je ušla u svlačionicu, vidjet ćemo što će biti s Filipovićem i tko će biti na sto posto. Perić je i dalje ozlijeđen, a Ercega nemamo zbog kartona", rekao je trener Carević, pa nastavio: "Rijeka je sigurno favorit s obzirom na to kakav kadar ima. To je ekipa koja je prošle sezone osvojila dvostruku krunu, no trenutačno nije u najboljoj situaciji."

"Ne trebamo razmišljati na taj način, oni su stvarno opasni u svakoj utakmici. Bilo je utakmica u kojima su bili jako dobri i rezultat je mogao otići i na drugu stranu. Oprezni smo, ali ako budemo pravi i ispravimo greške iz prošle utakmice, možemo ostvariti dobar rezultat", poručio je Carević.

Trener Gorice nada se da loše vrijeme neće udaljiti publiku od stadiona. "Važna nam je i podrška navijača s tribine. Naravno da svi želimo da bude što više ljudi, veći je gušt igrati i imaš veću motivaciju. Stvarno se nadam da će opet doći puno ljudi i da će nam biti lakše", zaključio je Carević, prenosi Index.