Caktaš prelazi u Dugopolje?

Mijo Caktaš (33) mogao bi uskoro ponovno promijeniti sredinu. Iako je prije nekoliko mjeseci kao slobodan igrač potpisao za ciparski Anorthosis, ondje se nije previše naigrao – upisao je ukupno 147 minuta – pa je već u potrazi za novim angažmanom.

Kako piše CroatianFootballNews, Caktaš navodno razgovara s drugoligašem Dugopoljem. U tom klubu nastupa i Zoran Nižić, još jedan bivši kapetan Hajduka, pa bi se dvojac iz nekadašnje hajdučke svlačionice mogao ponovno naći u istom dresu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Caktaš je s Poljuda otišao 2016. godine, kada je karijeru nastavio u Rubinu iz Kazanja. Nakon epizode u Rusiji vratio se u Hajduk, a potom je igrao u Saudijskoj Arabiji za Damac. Slijedile su postaje u Osijeku, turskom Sivassporu i Kocaelisporu, prije odlaska na Cipar.

Najdublji trag ostavio je upravo u Hajduku, za koji je zabio 97 pogodaka u 228 nastupa. Uspješan je bio i u Osijeku, gdje je u 70 utakmica postigao 24 gola.