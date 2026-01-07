Close Menu

Caktaš je potpisao za Dugopolje

Mijo Caktaš (33) novi je igrač NK Dugopolje,

Iz Dugopolja su potvrdili dolazak jednog od najuspješnijih veznih igrača hrvatskog nogometa, naglasivši kako je riječ o povratku “djeteta kluba” na mjesto gdje je započeo svoj nogometni put.

– NK Dugopolje s ponosom objavljuje potpis ugovora s Mijom Caktašem. Dugopolje je mjesto gdje je Mijo napravio prve nogometne korake, a danas se, bogat iskustvom i uspjesima, vraća kući – poručili su iz kluba.

Caktaš je tijekom karijere ostavio dubok trag u hrvatskom nogometu, ponajviše u dresu Hajduk, gdje je bio kapetan momčadi i jedan od ključnih igrača. Sezonu 2018./19. završio je kao najbolji strijelac Prva HNL s 19 postignutih pogodaka.

S više od 100 golova u Prvoj HNL, Caktaš se nalazi među najboljim strijelcima u povijesti hrvatskog prvenstva, a njegov dolazak predstavlja veliko pojačanje i jasnu ambiciju Dugopolja u nastavku sezone.

