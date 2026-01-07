Caktaš je potpisao za Dugopolje

Mijo Caktaš (33) novi je igrač NK Dugopolje,

Iz Dugopolja su potvrdili dolazak jednog od najuspješnijih veznih igrača hrvatskog nogometa, naglasivši kako je riječ o povratku “djeteta kluba” na mjesto gdje je započeo svoj nogometni put.

– NK Dugopolje s ponosom objavljuje potpis ugovora s Mijom Caktašem. Dugopolje je mjesto gdje je Mijo napravio prve nogometne korake, a danas se, bogat iskustvom i uspjesima, vraća kući – poručili su iz kluba.

Caktaš je tijekom karijere ostavio dubok trag u hrvatskom nogometu, ponajviše u dresu Hajduk, gdje je bio kapetan momčadi i jedan od ključnih igrača. Sezonu 2018./19. završio je kao najbolji strijelac Prva HNL s 19 postignutih pogodaka.

S više od 100 golova u Prvoj HNL, Caktaš se nalazi među najboljim strijelcima u povijesti hrvatskog prvenstva, a njegov dolazak predstavlja veliko pojačanje i jasnu ambiciju Dugopolja u nastavku sezone.