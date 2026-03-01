Čak 20 hektara u plamenu: Više požara u Dugopolju, Ercegovcima i Veliću

Tijekom protekla 24 sata vatrogasci na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije imali su više intervencija, od tehničkih do požara otvorenog prostora.

Prema informaciji Županijskog vatrogasnog operativnog centra, u razdoblju od 28. veljače u 6 sati do 1. ožujka u 6 sati, Javna vatrogasna postrojba Grada Splita intervenirala je tri puta.

U 14:46 sati intervenirali su u KBC-u Split gdje su tehničkom intervencijom skidali prsten s ruke. Na terenu su bila dva vatrogasca s jednim vozilom.

Nešto kasnije, u 17:46 sati, zaprimljena je dojava o potrebi otvaranja vrata stana u Dubrovačkoj ulici. Na intervenciju su izašla četiri vatrogasca s jednim vozilom.

U 00:50 sati izbio je požar papira u ulazu zgrade u Dubrovačkoj ulici 63 u Splitu. Na intervenciji je sudjelovalo šest vatrogasaca s jednim vozilom.

Na području županije zabilježeno je više požara otvorenog prostora.

U Dugopolju je u 11:36 sati izbio požar na otvorenom prostoru, pri čemu je opožareno oko jedan hektar trave. Požar je ugašen u 12 sati. Istog dana u 13:35 sati na istom području izbio je još jedan požar, a opožarena su četiri hektara trave. Vatrogasci su ga ugasili u 14:10 sati.

U mjestu Ercegovci u 11:54 sati planuo je požar trave i niskog raslinja, pri čemu je izgorjelo oko 20 hektara. Požar je lokaliziran i ugašen u 13:15 sati.

U Veliću je u 13:15 sati izbio požar trave i niskog raslinja na površini od oko 3000 četvornih metara. Požar je ugašen u 13:50 sati.

Intervencije su protekle bez ozlijeđenih osoba.