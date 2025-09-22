"Ćaća mi se dol guši": Novi zaokret u slučaju kćeri bivšeg šefa Hrvatskih šuma

Sudski spis u slučaju Anne Dujić (34), kćeri sad već bivšeg šefa Hrvatskih šuma, a koji sadrži optužnicu, kaznenu prijavu, pouku o pravima, zapisnike o ispitivanjima osumnjičene i oštećene te niza svjedoka ali i niz drugih pismena te medijske objave, od 11. travnja do danas je prevalio 600 kilometara.

Naime, tolika je cestovna udaljenost od Karlovca do Šibenika i nazad, jer je predmet, nakon što je karlovačko tužiteljstvo protiv Dujić pred šibenskim Općinskim sudom podignulo optužnicu za prisilu prema službenoj osobi i za prijetnje smrću, ponovno vraćen u Karlovac, javlja Jutarnji list.

Visoki kazneni sud u Zagrebu je odlučio da će se u gradu na četiri rijeke Dujićevoj i suditi. Potvrdili su to za Jutarnji list sa šibenskog suda navodeći da je 28. svibnja na daljnje postupanje cjelokupni spis odlukom VKS-a delegiran na Općinski sud u Karlovcu.

A sa karlovačkog suda, nam, pak otkrivaju da im je spis delegirao VKS po "prijedlogu šibenskog Općinskog suda i Državnog odvjetništva RH te da je u tijeku kazneni postupak pred optužnim vijećem koje će odlučivati o osnovanosti optužnice".

- Okrivljenicu se tereti da je u srpnju 2024. na području Šibensko-kninske županije, na području koje je policija osiguravala zbog stanja požara, odbila postupiti po naredbi policijske službenice da zaustavi osobno vozilo kojim je upravljala, već je s ciljem da zaobiđe policijsku blokadu, nastavila upravljati vozilom u smjeru policijske službenice, zbog čega je policijska službenica zakoračila unatrag kako bi izbjegla nalet vozila. Ujedno se tereti da je istoga dana, u cilju da ustraši policijsku službenicu koja je prema njoj ranije postupala, pred kamerama jedne televizije izgovorila riječi prijetećeg sadržaja – navodi se u podignutoj optužnici.

Podsjetimo, riječ je o incidentnom događaju nakon kojeg je mlada šibenska policajka prijavila Dujić za prisilu prema službenoj osobi. Bilo je to lanjskog 31. srpnja kada je policajka s palicom "Stop" u ruci signalizirala nailazećem Audiju da stane. Auto je vozila Anna Dujić, koja bi, prema navodima inicijalne prijave, bila udarila policajku vozilom da nije uzmaknula korak unazad. Ovako joj je dotaknula Audijem prednji dio noge i nakon toga joj pokazala srednji prst te joj opsovala mater i ujedno spominjala svoju kuću.

Naime, bila je to situacija u kojoj policajka, kako smo već pisali, prema zapovijedima nadređenih, a s obzirom na vatrenu stihiju koja je divljala zaleđem Šibenika, nije smjela propuštati vozila. Međutim, cijelu tu epizodu policajka je prijavila tek nakon dva dana, kad je Annu Dujić prepoznala u televizijskim prilozima u kojima se s majkom okomila na dežurne službe lavinom uvreda: "Nakaze jedne, snimajte ih sve pa i onu policajku j.... joj mater, dabogda crkla nakaza glupa, svi će platiti, cijela država, ja ću im se krvi napiti jer se i meni pije krv, sve da snimaš". Nakon toga Dujić se ispričala za izrečene uvrede koje su odjeknule cijelom zemljom, ali se i branila, kako smo također pisali, da na policajku nije krenula autom. Ustvrdila je da se ona na njezin Audi naslonila i usput joj poručila da može proći dalje samo ako ju pregazi.

Na kraju je šibensko tužiteljstvo u kojem radi Dujićeva sestra, ali na drugom odjelu, zaključilo da Anna Dujić nije počinila kazneno djelo i odbacilo prijavu policajke, koja je potom, uz pomoć odvjetnika Ivana Gržića, odlučila preuzeti kazneni progon.

Nakon odbačaja te prijave, podsjetimo, proveden je nadzor u šibenskom Općinskom državnom odvjetništvu te su utvrđeni propusti jer se trebalo, a nije se, zatražiti povjeravanje postupanja u tom predmetu drugom nadležnom državnom odvjetništvu radi otklanjanja svake sumnje na nepristranost i objektivnost državnog odvjetništva. Stoga je prema nalogu glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića odlučeno da će se odbacivanje kaznene prijave ponovno preispitati i donijeti nova odluka, ali pod palicom drugog tužiteljstva, pa je predmet delegiran u Karlovac. Nakon jednomjesečnih detaljnih izvida tužitelji involvirani u slučaj su zaključili - pokreće se istraga protiv Anne Dujić. A njezina sudbina je trenutno u rukama karlovačkog suda.