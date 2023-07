CABARET A LA CARTE I SPLITSKI HOTEL PARK SE IPAK DOGOVORILI Izbjegnuto sudsko parničenje, izvođačima ide isplata, ali ne prvotno ugovorena

Umjetničko scenska grupa 'Cabaret à la carte' i Hotel Park Split postigli su konačni dogovor oko isplate izvođačima za odrađeni nastup 12. svibnja koji je bio predmet spora.

Direktor hotela Stjepko Bulić tvrdio je da je 19 ljudi zatražilo povrat novca zbog loše izvedbe grupe 'Cabaret à la carte', a voditeljica grupe Karolina Šuša da je razlog bio loša organizacija događaja koji je osim scenskog nastupa uključivalo pjenušac dobrodošlice i buffet.

Sve je "zakuvala" zapravo kiša, odnosno, vremenska prognoza, pa se odustalo od terase i događaj preselio unutar hotela. I nije išla prvo večera kako je zamišljeno pa piće uz zabavu, nego se odradio nastup na maloj improviziranoj bini u zagušljivom prostoru, gosti gladni i žedni sami otvarali prozore da dođu do zraka. Nastup se nešto stoga skratio, a tek kasnije je poslužena hrana, no dio gostiju je zaključio da to nije ono što je bilo najavljeno.

Direktor odlučuje ne platiti 'Cabaret à la carte', angažirali se odvjetnici, a sve zbog 1.500 eura neto izvođačima.

Cijena ulaznice s buffetom i pićem dobrodošlice bila je 60 eura, a zainteresiranih gostiju šezdesetak.

I kad je sve mirisalo na sudski postupak i lijepe odvjetničke honorare dogodio se dogovor. Hotel će isplatiti grupi 'Cabaret à la carte+ 75 posto iznosa iz ugovora.