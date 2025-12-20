BUZ: Šest eura po godini staža su ponižavajuće mrvice za umirovljenike

Blok umirovljenici zajedno (BUZ) tvrdi da je nevjerojatno s koliko se upornosti premijer Andrej Plenković trudi istaknuti važnost isplate godišnjeg dodatka umirovljenicima u vrijednosti šest eura po godini staža. Iako se radi o više od 200.000.000 eura, piše BUZ, to neće bitno promijeniti životni standard umirovljenika. Umirovljenici se žale da zbog svih ostalih poskupljenja neće ni osjetiti godišnji dodatak, piše Mirovina.hr.

"Umirovljenici nemaju vjerodostojne predstavnike"

BUZ navodi da je u stvarnosti riječ o još jednom jednokratnom dodatku koji se predstavlja kao povijesni iskorak, iako to nije. No, netočno je da se radi o jednokratnom dodatku jer je mirovinskom reformom određeno da se godišnji dodatak isplaćuje svake godine u prosincu svim umirovljenicima, a iznos određuje Vlada do kraja listopada. Na sjednici Vlade premijer Plenković javno je zahvalio MUH-u, SUH-u i HSU-u i kazao da su sve mjere za umirovljenike rezultat dijaloga s njima kao predstavnicima umirovljenika. S obzirom na to što se sve događa umirovljenicima, BUZ je stava da umirovljenici zapravo nemaju vjerodostojne predstavnike.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

– Takvi ‘predstavnici’ u Nacionalnom vijeću za umirovljenike, kao i oni u Hrvatskom saboru, Vladi su prihvatljivi isključivo zbog svoje ‘bespogovorne lojalnosti’, i to na izravnu štetu umirovljenika. Zbog osobnih interesa spremni su prihvatiti sve što im se servira, uključujući i posljednje ponižavajuće mrvice u obliku dodatka od šest eura po godini staža, komentira BUZ.

"Mirovine su 1990. činile 75 posto plaće, a danas?"

Premijer ističe da će već nakon 1. siječnja, uz ukidanje penalizacije i povećanje invalidskih mirovina, prosječna mirovina narasti na 700 eura, a do kraja mandata na 800 eura. BUZ napominje da se ne radi o stvarnom rastu mirovina, nego o nominalnom učinku visoke inflacije i usklađivanja koja ne prate ukupni rast plaća. Također, BUZ podsjeća da je Vlada 2016. godine obećala da će prosječna mirovina doseći 60 posto prosječne plaće, piše Mirovina.hr.

– Danas, uz prosječnu plaću od oko 1.450 eura, to bi značilo prosječnu mirovinu od najmanje 870 eura. Do kraja mandata, uz plaću od 1.600 eura, prosječna bi mirovina trebala iznositi oko 960 eura. Ovih 700, pa ni 800 eura do kraja mandata neće dosegnuti ni 50 posto prosječne plaće, a kamoli 60 posto. Podsjetimo, do 1999. godine prosječna mirovina iznosila je 75 do 80 posto prosječne plaće, piše BUZ.