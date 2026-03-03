Butković u Kaštelima najavio izgradnju lučica, a dotaknuo se i izgradnje kaštelanskog mosta

Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Kaštela koja se u ovim trenutcima održava u Kulturnom centru Kaštela nazočio je i ministar mora, prometa i infrastrukture, Oleg Butković. Ovom prigodom Butković je čestitao Dan grada svim Kaštelanima i Kaštelanka ali se osvrnuo i na goruće teme koje muče Kaštelane, Solinjane i Splićane.

"Svjedoci smo velikih postignuća koja se odvijaju u Kaštelima, veliki su projekti u realizaciji, mnogi od njih su već i realizirani uz sinergiju svih aktera. U prošlotjednom posjetu Splitu najavili smo neke projekte koji su važni za grad Kaštela, a to je tunel Kozjak i spoj na D8. Tunel će se za nekoliko dana probiti te će ovom dijelu Kaštela olakšati i s aspekta prometa, ali će i vremenski smanjiti vrijeme putovanja. S druge strane tu je kaštelanski most koji je u fazi projekta i dokumentacije, a Hrvatske ceste su odradile studiju u odabiru najboljeg rješenja što će skoro biti prezentirano u Splitu", kazao je Butković.

Naglasio je kako se konturirano radi na velikim prometnim projektima u Kaštelima, a osvrnuo se i na izgradnju lučica.

"Radi se o integralnom projektu koji će riješiti problem popravljanja ali će, isto tako, riješiti problem prometa. Obnova luka u Kaštel Novom i Kaštel Sućurcu je u fazi ishođenja dozvola, a gradonačelnik će izabrati najbolje izvođače radova", pojasnio je ministar.

Ovom prilikom naglasio je kako je Grad Kaštela za izradu željezničke pruge uz D8 i nije pitanje izgradnje iste nego pronalaženje najbolje opcije za Kaštelane.

"Danas sam razgovarao s gradonačelnikom Ivanovićem i tražimo najbolje rješenje koje će zadovoljiti prvenstveno ljude koji žive ovdje te nije upitna izgradnja željeznice nego se traži najbolja i najisplativija varijanta. Varijanta za koju se odlučimo mora imati fleksibilnost, da tako kažemo, jer se radi o projektu vrijednosti oko 100 milijuna eura. Bez europskih sredstava teško ćemo ga financirati, postoji mogućnost dizanja kredita ali uvijek tražimo najisplativiju opciju. Hrvatske željeznice za sada razmatraju opcije koje su predložene, pruga na stupovima je tehnički jako složen projekt pa ćemo vidjeti koliko nam je to izvedimo, a druga varijanta nam je podzemni tunel. Te dvije varijante se analiziraju, pa ćemo naći najbolje rješenje. Nećemo ići protiv građana tražit ćemo suglasje svih gradova kroz koja će željeznica proći pa i Splitsko-dalmatinske županije", zaključio je Butković.