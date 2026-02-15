Bura opet hara Dalmacijom, čeka nas hladna noć

Nedjelja je konačno donijela buru koja u Dalmaciji nije puhala već duže vrijeme, što je dobro došla promjena u odnosu na ove brojne dane, pa čak i tjedne s jugom, lebićem i slično. Bura je najjača ispod Velebita gdje ima orkanske udare, oni su bili najjači sredinom dana kada su mjestimice najjači udari prelazili 140 km/h. Na jadranskoj magistrali vozači mogu primijetiti kako bura diže morsku prašinu i nosi je preko ceste.

U dijelu Dalmacije od Zadra do Dubrovnika bura je jaka sa pokojim olujnim udarom, ali ni blizu tako jaka kao podno Velebita. Bura će slabiti prema kraju dana, a do ponedjeljka ujutro će i prestati.

Jutro je donijelo još nešto oborina u srednjoj i južnoj Dalmaciji jer se ciklonalni centar nalazi nad južnim Jadranom. No, ciklona lagano odmiče, oborine lagano prestaju te će do večeri uslijediti i razvedravanje. Prije podne bilo je snijega na Dinari, Kamešnici, Mosoru i Biokovu, s tim da se Biokovo zabijelio s preko 10 centimetara snijega.

Što se temperatura tiče, najniža temperatura u Hrvatskoj mjeri se na Sinjalu na Dinari gdje je trenutno -7, u Dalmatinskoj Zagori od samo 1 u Studencima do 8 u Drnišu, a uz obalu na otocima je od 9 na šibenskom području do najtoplijih 13 na dubrovačkom području.

Nadolazeća noć bit će prohladna, međutim sutra slijedi novo jugo i naoblačenje, a na večer i kiša te ponovno okretanje na buru s kojom u noći na utorak malo snijega može biti u nekim dijelovima Dalmatinske Zagore.