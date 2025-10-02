Bura donijela probleme u Dalmaciju: Ceste zatvorene, brodovi ne plove

Kako i je bilo najavljeno, srijeda, prvi dan listopada, donijela je pad temperature zraka cijeloj zemlji. Najviše dnevne temperature na području Dalmacije bilo su od 12°C ponegdje na području Dalmatinske zagore do 22°C na dubrovačkom području.

Današnji dan je sunčan, ali bura ima olujne udare. Dodatno je zahladilo.

Jaka bura radi velike problema na kopnu i na moru.

"Zbog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su: -autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Rovanjska -Omiška obilaznica (DC553) -Paški most (DC106) Zabrane zbog vjetra: -na mostu Dr. Franje Tuđmana zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle (I. skupina vozila) -na Jadranskoj magistrali (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle (I. skupina vozila), dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (II. skupina)", izvijestio je HAK.

Na splitskom području bura je zaustavila i neke brodove. U prekidu su:

Katamaranska linija 9603 Jelsa - Bol - Split u prekidu.

Katamaranska linija 9603 Stari Grad - Split u prekidu.

Katamaranska linija 9602 Vis - Split - Vis u prekidu.

Katamaranska linija 641 Split - Hvar - Split u prekidu.

Trajektna linija 638 Sumartin - Makarska u prekidu.