BULJ: "Za Sinjane nema poskupljenja vode, Grad Sinj će subvencionirati razliku!"

U programu Hit radija danas je gostovao gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj.

U razgovoru su dominirale dvije teme, a radi se o dovršetku uređenja Dječjeg vrtića ‘Ferata’ i poskupljenja vode za građanstvo. Kada je u pitanju uređenje vrtića ‘Ferata’ na Tripalovu voćnjaku gdje je nekada bio privatni vrtić Čarobni Pianino, sinjski gradonačelnik je kazao:

‘Kroz ovaj mjesec dana obnovili smo cijeli prostor vrtića. Namještaj je kupljen, kuhinja i ostali sadržaji potrebni za rad vrtića. Dobili smo suglasnost Ministarstva za rad novog vrtića što je veoma bitno. Isto tako žurno radimo na uređenju vrtićkog igrališta koje će imati 820 metara četvornih. Danas ćemo donijeti odluku o izvođaču radova i vrlo brzo će to biti riješeno, odnosno igralište spremno za uporabu. Što se tiče ulaska djece u vrtić, ni na to se ne bi trebalo dugo čekati’, kazao je sinjski gradonačelnik izražavajući nadu kako bi to moglo biti oko sredine mjeseca rujna.

Bulj je naglasio kako su sada u sklopu DV ‘Bili Cvitak’ 43 vrtićke skupine, naglasivši kako se radi i na drugim vrtićkim aktivnostima, a vezano za izgradnju vrtića u Karakašici, Glavicama, gdje je pokrenuta javna nabava za izvođenje radova rekonstrukcije dogradnjom i nadogradnjom dječjeg vrtića i jaslica u Glavicama s opremanjem vanjskog igrališta, kao i upisu sve djece u vrtićke skupine s područja grada.

Kada je u pitanju uvijek aktualna tema, a to je stanje u tvrtki Vodovod i odvodnja Cetinske krajine, Bulj je naglasio kako je na Skupštini tvrtke predložena nova cijena vode, gdje je iznos za jednu kunu veći za jedan kubik.

‘Mojom odlukom, Grad Sinj će subvencionirati povećanje cijena vodnih usluga za kućanstva na području Grada Sinja do kraja proračunske godine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života.’

Bulj je naglasio kako se to odnosi samo za navedenu stavku, nikako za troškove koji su nastali vezano za električnu energiju i HEP, te dodao:

‘Dok se tajkunima prodaje plin za 1 cent, istovremeno se vodovodima struja koja služi za opskrbljivanje kućanstava vodom naplaćuje po cijeni od 700 eura po MWh, što dovodi naše vodovode na rub bankrota. Kao gradonačelnik BULJ i da građani Sinja plaćaju veću cijenu vode. Poručujem HEP-u: Dosta je pljačke i harača! Očekujem struju za 1 cent svima, a ne samo njima!’

Sinjski gradonačelnik također je govorio i o skorom početku aktivnosti na projektu Aglomeracije kroz Brnaze, te se osvrnuo na najavljene prosvjede mještana u Glavicama.

‘Ja ih razumijem, i ja i vodstvo Vodovoda pritišćemo izvođače radova da se što žurnije saniraju područja gdje su provedeni radovi’, kazao je Bulj, piše Ferata.