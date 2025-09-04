Bulj: “Udaljavanje Petra Malbaše iz vijećnice udar je na branitelje i demokratska načela”

Gradonačelnik Sinja i saborski zastupnik Mosta Miro Bulj uputio je otvoreno pismo najvišim državnim dužnosnicima zbog, kako navodi, ponižavanja ratnog snimatelja Petra Malbaše od strane ravnatelja Veteranskog centra Sinj, Igora Vidaline.

Bulj se obraća predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću, premijeru Andreju Plenkoviću, predsjedniku Hrvatskog sabora Gordanu Jandrokoviću, ministru hrvatskih branitelja Tomi Medvedu, predsjedniku saborskog Odbora za ratne veterane Josipu Đakiću i ravnatelju Veteranskog centra RH Josipu Luciću, tražeći reakciju na događaj sa sjednice Gradskog vijeća Sinja održane 2. rujna 2025.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Prema navodima u pismu, tada je ratni snimatelj i fotograf Petar Malbaša – koji je tijekom Domovinskog rata proveo 1880 dana na prvoj crti dokumentirajući zbivanja – udaljen iz vijećnice nakon što ga je javno prozvao i inicirao njegovo uklanjanje HDZ-ov vijećnik i ravnatelj sinjskog Veteranskog centra Igor Vidalina.

Bulj podsjeća da Malbaša nije samo fotograf, nego “svjedok vremena i legenda Domovinskog rata” te ocjenjuje neprihvatljivim da ga upravo ravnatelj ustanove namijenjene braniteljima dovodi u pitanje.

“Udaljavanje Petra Malbaše iz vijećnice predstavlja udar na temeljna demokratska načela, slobodu medija i dostojanstvo hrvatskih branitelja. To šalje poruku da branitelji nisu poželjni ako se njihova prisutnost ne uklapa u nečije političke okvire”, navodi Bulj.

Posebno problematičnim ocijenio je i postupanje predsjednice Gradskog vijeća Marije Gaurine, koja je, kako tvrdi, odmah postupila po zahtjevu Vidaline.

Bulj traži od državnog vrha da javno osude događaj, očituju se o ulozi Igora Vidaline i Marije Gaurine te preispitaju odgovornost ravnatelja Veteranskog centra.

“Domovinski rat bio je borba za slobodu, istinu i demokraciju. Uklanjanjem snimatelja iz vijećnice šalje se opasna poruka suprotna tim idealima”, zaključuje Bulj u pismu, istaknuvši potpunu podršku svom suborcu Petru Malbaši.