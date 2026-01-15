Bulj: Tuđi otpad u Sinj neće doći, država i Županija neka ispune obećane projekte

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj na svojoj je Facebook stranici oštro reagirao na najave o mogućem dovozu otpada iz Splita na sinjsko odlagalište Mojanka, poručivši kako to neće dopustiti te da Sinj od države i Splitsko-dalmatinske županije očekuje realizaciju obećanih razvojnih projekata, a ne prebacivanje tuđih problema.

Bulj ističe kako su Sinju godinama obećavani ključni infrastrukturni i društveni projekti poput brze ceste, opće bolnice, novih škola i domova za starije, dok se istodobno razmatra mogućnost dovoženja otpada iz drugih sredina.

„Od države i Županije očekujem razvoj, a ne da nam donose splitsko smeće“, poručio je.

Podsjetio je kako je odlagalište Mojanka bilo zatvoreno prošloga ljeta, kada, kako navodi, nije bilo razumijevanja za probleme Sinja. Tadašnja direktorica Čistoće, kaže Bulj, tražila je pomoć, ali je ona izostala. Kako bi upozorio na ozbiljnost situacije, gradonačelnik je s djelatnicima Čistoće kamionima punim otpada otišao prema Lećevici te pred zgradu Županije, no ondje ga, tvrdi, nitko nije dočekao.

Naglasio je kako odgovornost ne snose građani Splita, već Splitsko-dalmatinska županija, koja već dvadeset godina gradi Centar za gospodarenje otpadom u Lećevici, kao i aktualni splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, koji je ranije bio direktor tog Centra, u koji su, prema Buljevim riječima, utučeni milijuni eura.

„Dalje ću štititi Sinj i Sinjane i nikada neću dozvoliti da tuđi otpad dođe u Sinj“, poručio je Bulj, upozorivši kako na Mojanki ionako preostaje vrlo malo kapaciteta, oko 70 tisuća kubičnih metara, te je upitno hoće li u budućnosti moći prihvatiti i otpad s područja Cetinske krajine.

Gradonačelnik je dodao i kako nije bio pozvan na nedavni sastanak u Splitu, ali je prije dva mjeseca sudjelovao na sastanku u Ministarstvu zaštite okoliša s ministricom Marijom Vučković, predstavnicima Fonda za zaštitu okoliša te gradonačelnicima i načelnicima s područja koja imaju aktivna odlagališta. Tamo je, ističe, jasno iznio svoj stav: tuđi otpad u Sinju se neće odlagati.