Bulj traži hitnu sjednicu Gradskog vijeća: "Nećemo dopustiti devastaciju Kojića grede"

Gradonačelnik Sinja, Miro Bulj, uputio je službeni zahtjev predsjednici Gradskog vijeća za hitno sazivanje izvanredne tematske sjednice, a glavna tema bit će zauzimanje službenog stava o pokušaju aktivacije neaktivnog eksploatacijskog polja gipsa „Kojića greda“ od strane Ministarstva gospodarstva.

Polje „Kojića greda“ izbrisano je iz Prostornog plana Grada Sinja još 2023. godine, dok je njegov rok važenja istekao 31. prosinca 2019. godine. Unatoč tome, Ministarstvo gospodarstva odbilo je zahtjev Grada Sinja za sanaciju polja bez eksploatacije, pozivajući se na postojanje ovlaštenika, tvrtke Draga-sadra d.o.o., te tvrdeći da Republika Hrvatska nije upisana kao ovlaštenik u Registar eksploatacijskih polja.

Gradonačelnik Bulj upozorava da je takvo tumačenje suprotno članku 102. Zakona o rudarstvu, prema kojem je upravo Republika Hrvatska nositelj i ovlaštenik neaktivnih eksploatacijskih polja.

– Nećemo dopustiti da se aktiviraju neaktivna polja koja ugrožavaju naš razvoj i ostanak ljudi na ovim prostorima. Nama trebaju obećani razvojni projekti, a ne postizborna tezgarenja koja nanose štetu stanovnicima Lučana, Karakašice i Suhača i u konačnici svim Sinjanima – poručio je Bulj.

Na izvanrednoj sjednici Gradskog vijeća gradonačelnik će osobno izložiti sve činjenice te zatražiti donošenje Zaključka kojim se traži poštivanje postojeće Odluke o sanaciji i odbacivanje pokušaja aktivacije „Kojića grede“.

U materijalima dostavljenima za sjednicu Bulj je naglasio važnost zaštite prirode i pozvao sve građane i udruge da podrže borbu za očuvanje „najlipšeg područja za život na našem području“.