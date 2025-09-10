Bulj traži hitan sastanak s ministrom Šušnjarom: "Kojića greda neće biti poligon za političke pogodbe"

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj uputio je zahtjev za hitan sastanak ministru gospodarstva Anti Šušnjaru zbog, kako navodi, nezakonitog pokušaja ponovnog aktiviranja neaktivnog eksploatacijskog polja “Kojića greda” u Lučanima.

– Obraćam vam se kao gradonačelnik Grada Sinja, ali prije svega kao čovjek koji stoji uz svoj narod, uz mještane Lučana, Karakašice, Suhača i sve građane Sinja koji su s pravom uznemireni i zabrinuti – poručio je Bulj.

“Polje je proglašeno neaktivnim”

Bulj podsjeća da je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u kolovozu 2023. objavilo popis neaktivnih eksploatacijskih polja, među kojima je bila i “Kojića greda”. Gradsko vijeće Sinja potom je u lipnju 2024. donijelo odluku o sanaciji svih neaktivnih polja bez eksploatacije te odluku dostavilo nadležnim institucijama.

Grad je, ističe Bulj, ugovorio i izradu tehničke dokumentacije za sanaciju osam eksploatacijskih polja, uključujući i “Kojića gredu”. Međutim, Ministarstvo je u kolovozu 2025. odbilo razmatrati zahtjev za to polje, uz obrazloženje da na njemu postoji rudarski gospodarski subjekt.

– Rok važenja eksploatacijskog polja istekao je još 2019., a u registru je jasno označeno kao neaktivno. Postupanje Ministarstva je kontradiktorno i suprotno zakonu – tvrdi gradonačelnik.

“Volja građana i zakonske odluke su jasne”

Bulj naglašava da je Grad Sinj izmjenama Prostornog plana još 2023. izbrisao “Kojića gredu” kao eksploatacijsko polje te da pokušaji ponovnog aktiviranja dolaze “nakon lokalnih izbora”.

– Zakon je jasan. Volja građana je jasna. Odluka Gradskog vijeća je jasna. A ipak, netko pokušava mimo svega toga ponovno pokrenuti eksploataciju. Pa zar je interes kapitala važniji od zdravlja ljudi, od zaštite okoliša, od pravne države? – poručio je.

Gradonačelnik je zaključio da neće dopustiti da se “građane Sinja ignorira, okoliš uništava i narod iseljava zbog privatnih interesa”.

– Kojića greda neće biti poligon za političke pogodbe iza zatvorenih vrata na štetu građana Sinja. Kojića gredu kopati #ne_će_te – poručio je Bulj.