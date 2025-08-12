Bulj stao u obranu Torcide: "Nemojte suborci držati lekcije hrvatskoj mladosti"

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj reagirao je na napade dijela braniteljskih udruga na Torcidu zbog mimohoda u Kninu, u kojem, kako ističu, nije istaknuta službena zastava Republike Hrvatske, već je dominirala zastava HOS-a, bez prisustva zastava drugih brigada.

"Nadam se da vas na ovo reagiranje nije natjerao Plenković jer Torcidin mimohod nije službeno obilježavanje", poručio je Bulj.

Objasnio je kako su Torcida i navijači bili pod zastavom HOS-a "jer se ona najviše napada i iz čistog bunta, a ne jer smatraju da je zasluga HOS-a veće od zasluga ostalih brigada". Dodao je da "svi znaju koje su brigade sudjelovale u Oluji".

"Nemojte to raditi po nalogu vlasti. Nadam se da to nije slučaj"

Osvrnuo se i na politički kontekst, spominjući predsjednika Sabora i čelnike braniteljskih udruga:

"Čitam Jandrokovićeve izjave i vidim ovo priopćenje udruga i Nazora pa mi se čini da Plenković povlači ručnu jer bi ovo buđenje naroda moglo ugroziti komunističku mladunčad koja vodi HDZ i koja je izdala sve vrijednosti o kojima pjeva Thompson."

Bulj je poručio: "Pa koji su to Judini sinovi izdali naše snove, znamo u kojoj su stranci?! Jude su oni koji se predstavljaju kao naši."

Posebno se obratio suborcima iz braniteljskih udruga: "Zato, nemojte suborci iz udruga držati lekcije hrvatskoj mladosti. Posebno nemojte to raditi po nalogu vlasti. Nadam se da to nije slučaj."

Zaključio je kako mladi iskazuju bunt prema onima "koji pljuju po svemu što ima veze s Domovinom, kao i onima kojima je Domovina na usnama, a izdali su sve naše vrijednosti".