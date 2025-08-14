Bulj se obratio stihovima ususret Velike Gospe: "O, Gospe Sinjska, Majko"

Sinj sutra s ponosom i radošću obilježava Dan Grada i blagdan svoje zaštitnice, Čudotvorne Gospe Sinjske. "S ponosom, puni nade i radosti obilježavamo Dan Grada Sinja i blagdan naše zagovarateljice i zaštitnice Čudotvorne Gospe Sinjske kojoj se svi utječemo", izjavio je gradonačelnik Miro Bulj.

Gradonačelnik je podsjetio na važnost povijesnog naslijeđa i uloge predaka u očuvanju ovog kraja. "Danas se prisjećamo svih naših predaka, generacija Sinjana koji su uz zagovor Majke od Milosti branili i čuvali ovu pitomu dolinu Cetine od svih koji su je željeli ugroziti", istaknuo je Bulj.

Obraćanje je završio stihovima

U svom obraćanju naglasio je i važnost zajedništva u današnje izazovno vrijeme. "U ovim izazovnim vremenima koja nas upućuju na potrebu jačanja zajedništva i razumijevanja, Čudotvorna Gospa Sinjska bdije nad našim pukom, daje novu snagu i stoji kao moćna zaštitnica svoga puka", rekao je gradonačelnik.

Na kraju, Bulj je svim Sinjanima čestitao praznik i izrazio nadu u buduće milosti. "U vjeri kako će nam ova godina donijeti obilje Gospine milosti, čestitam Vam Dan Grada i blagdan naše zaštitnice Čudotvorne Gospe Sinjske", zaključio je.

"Prije će Cetina proći



Nego te srce zaboravi



O, Gospe Sinjska Majko



S narodom zauvijek ostani."