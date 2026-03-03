Bulj: "Ovo je presedan u Hrvatskoj - unatoč struci, znanosti i protivljenju građana, Ministarstvo odobrilo elektranu u Cetinskoj krajini"

Saborski zastupnik i gradonačelnik Sinja, Miro Bulj danas je u Hrvatskom saboru upozorio na presedan u sustavu zaštite okoliša Republike Hrvatske, koji otvara ozbiljna pitanja o zakonitosti postupanja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te političkoj odgovornosti vrha izvršne vlasti.

Po prvi put u Hrvatskoj stručno povjerenstvo za procjenu utjecaja na okoliš odbilo je projekt solarne elektrane na području Sinja i Gale, zahvata površine približno 250 do 300 hektara, što odgovara površini od oko 500 nogometnih igrališta. Povjerenstvo je utvrdilo niz stručnih, ekoloških i ekonomskih razloga zbog kojih projekt nije prihvatljiv.

Rješenje je potpisala tadašnja ravnateljica Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Anamarija Matak, nakon čega je podnijela ostavku. Takav slijed događaja predstavlja presedan u administrativnoj praksi te zahtijeva institucionalno razjašnjenje okolnosti pod kojima je odluka donesena i potpisana.

"Ovo je presedan u Hrvatskoj. Stručno povjerenstvo kroz studiju utjecaja na okoliš utvrdilo je da je projekt solarne elektrane štetan, a unatoč tome Ministarstvo daje zeleno svjetlo. Postavlja se pitanje – zašto se ignorira struka i 600 građana, i kome se pogoduje? Građani imaju pravo znati pod kojim uvjetima izraelski investitor dobiva privilegirani tretman na vodocrpilištu koje napaja pola Dalmacije", rekao je Bulj.

Planirani zahvat nalazi se na vodnozaštićenom području iznad glavnog crpilišta rijeke Cetine, koja opskrbljuje pitkom vodom Cetinski kraj i velik dio Dalmacije. Zaštita vodnih resursa predstavlja ustavnu i zakonsku obvezu države, a svaka odluka koja može imati dugoročne posljedice na sigurnost vodoopskrbe mora biti podvrgnuta najstrožim stručnim kriterijima i transparentnom postupku.

U postupku je zaprimljeno više od 600 primjedbi građana, kao i očitovanja stručne javnosti. Grad Sinj je u okviru svojih ovlasti iskazao protivljenje projektu, naglašavajući potrebu zaštite strateških prirodnih resursa.

Gradonačelnik Bulj ističe kako je nedopustivo da jedinica lokalne samouprave mora sudskim putem štititi okoliš od tijela državne uprave koje je primarno nadležno za njegovu zaštitu. Takva situacija otvara pitanje institucionalne konzistentnosti i poštivanja načela zakonitosti.

"Na vodocrpilištu rijeke Cetine, koje napaja pola Dalmacije, neće se provoditi eksperimenti ni pogodovati privilegiranim investitorima. Voda je strateški resurs, a ne roba za političke dogovore. Poruka je jasna, štetan projekt koji ugrožava sigurnost opskrbe i interese građana na ovom području graditi nećete", zaključio je Bulj.