Bulj objavio zanimljivu fotografiju uz poruku: "Iste zore mi smo budili"

"Ej, Dinaro svih Hrvata planino..."
Miro Bulj

Miro Bulj, gradonačelnim Grada Sinja objavio je prigodnu fotografiju na društvenim mrežama uz upečatljivu poruku. Naime, poruku je, kako kaže, objavio povodom godišnjice 31. godišnjica VRO Zima '94.

Njegovu objavu vam prenosimo u cijelosti i autentičnosti:

"Ej, Dinaro svih Hrvata planino 

Čvrsta stino, srce olujno

Što zapali plamen pobjede

Devedeset pete godine

Neka nosi ova pobjeda

Sva imena nasih djedova

Iste snove mi smo sanjali

Iste zore mi smo budili 

31. godišnjica VRO Zima '94", objavio je Miro Bulj, gradonačelnik Grada Sinja.

