Bulj objavio zanimljivu fotografiju uz poruku: "Iste zore mi smo budili"

Miro Bulj, gradonačelnim Grada Sinja objavio je prigodnu fotografiju na društvenim mrežama uz upečatljivu poruku. Naime, poruku je, kako kaže, objavio povodom godišnjice 31. godišnjica VRO Zima '94.
Njegovu objavu vam prenosimo u cijelosti i autentičnosti:
"Ej, Dinaro svih Hrvata planino
Čvrsta stino, srce olujno
Što zapali plamen pobjede
Devedeset pete godine
Neka nosi ova pobjeda
Sva imena nasih djedova
Iste snove mi smo sanjali
Iste zore mi smo budili
31. godišnjica VRO Zima '94", objavio je Miro Bulj, gradonačelnik Grada Sinja.
