Bulj objavio snimku sa ludog svadbenog slavlja: "Kad ženiš najstarijeg sina, ali imaš dvi live..."

Našalio se...

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj jučer je na društvenim mrežama podijelio snimku sa svadbe svog sina Nediljka, koja je održana dan ranije, a objava je brzo privukla pažnju pratitelja.

Na videu se vidi vesela atmosfera sa svadbenog slavlja, a među plesačima je i sam Bulj, koji se nije ustručavao zaplesati s uzvanicima. Uz snimku se i našalio na vlastiti račun, poručivši kako ima „dvije lijeve noge“, čime je dodatno nasmijao pratitelje.

"Kad ženiš sina, a imaš dvi live...", napisao je Bulj.

Objava je izazvala niz pozitivnih reakcija i čestitki, a mnogi su u komentarima mladencima poželjeli sreću u zajedničkom životu. Video daje uvid u opušteno i obiteljsko slavlje, daleko od politike i svakodnevnih obaveza, u kojem je gradonačelnik Sinja prije svega bio – ponosni otac.

Svadba je održana jučer, a snimka plesa pokazala je Bulja u izdanju kakvo se rijetko viđa u javnosti, što su pratitelji dočekali s simpatijama i dobrim raspoloženjem.

