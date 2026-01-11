Bulj objavio snimku sa ludog svadbenog slavlja: "Kad ženiš najstarijeg sina, ali imaš dvi live..."

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj jučer je na društvenim mrežama podijelio snimku sa svadbe svog sina Nediljka, koja je održana dan ranije, a objava je brzo privukla pažnju pratitelja.

Na videu se vidi vesela atmosfera sa svadbenog slavlja, a među plesačima je i sam Bulj, koji se nije ustručavao zaplesati s uzvanicima. Uz snimku se i našalio na vlastiti račun, poručivši kako ima „dvije lijeve noge“, čime je dodatno nasmijao pratitelje.

"Kad ženiš sina, a imaš dvi live...", napisao je Bulj.

Objava je izazvala niz pozitivnih reakcija i čestitki, a mnogi su u komentarima mladencima poželjeli sreću u zajedničkom životu. Video daje uvid u opušteno i obiteljsko slavlje, daleko od politike i svakodnevnih obaveza, u kojem je gradonačelnik Sinja prije svega bio – ponosni otac.

Svadba je održana jučer, a snimka plesa pokazala je Bulja u izdanju kakvo se rijetko viđa u javnosti, što su pratitelji dočekali s simpatijama i dobrim raspoloženjem.