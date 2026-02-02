Bulj: "Kako bi to Senf zaustavio rukometaše da pozovu Thompsona na binu i tko bi to spriječio Thompsona da se na binu popne?!"

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj na društvenim mrežama komentirao je odluku o otkazivanju organiziranog dočeka hrvatske rukometne reprezentacije u Zagrebu, dovodeći je u vezu s političkim odnosima na državnoj i gradskoj razini.

Evo što je u najnovijoj objavi napisao Bulj.

Meni nije jasno zašto se odustalo od dočeka i kako bi to Senf zaustavio rukometaše da pozovu Thompsona na binu i tko bi to spriječio Thompsona da se na binu popne?!

Možda Senfove zelene brigade

Čini mi se da ovo odgovara i Plenkovićevom HDZ-u koji preko notornog Zorana Gobca drma hrvatskim rukometom, ali i Tomaševiću koji se pozicionira kao lider ljevice pored pogubljenog Hajdaš Dončića.

Plenkisti ispadaju domoljubi, a zelenaši veći “antifašisti” od SDP-a jer im sad ne smeta samo Bojna Čavoglave nego Thompson kao takav. Odlazak u totalni ljevičarski ekstrem i Senfovo pozicioniranje.

Inače, Gobac me sinoć zvao i pokušao mi nešto poručit. Nadam se da nije bio pokušaj prijetnje jer sam ja sastavljen od malo drugačijeg materijala nego oni s kojima je navikao komunicirati. Nije mu se svidjela objava u kojoj sam napao i njega i Tomaševića.

Ja sebi nikako ne mogu objasnit da je isti taj HRS dogovorio s Tomaševićem doček bez Thompsona kao da nisu znali što je želja rukometaša i onda samo nekoliko sati nakon osvojene bronce se otkazuje doček u Zagrebu uz poruku da se neće ići nigdje drugdje.

Uglavnom, igrice i igre preko leđa naroda i naših rukometaša.