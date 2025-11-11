Bulj: "Inflacija Pupovčeve moći zahvaljući njegovom suhom zlatu Plenkoviću. Vrijeme je da se kaže dosta"

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj objavio je oštar komentar na društvenim mrežama u kojem proziva predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca i premijera Andreja Plenkovića zbog, kako tvrdi, drastičnog povećanja sredstava koja SDSS i s njim povezane udruge primaju iz državnog proračuna.

"Od 8 miljuna kuna do 22 milijuna eura, inflacija Pupovčeve moći zahvaljući njegovom suhom zlatu Plenkoviću

U vrijeme SDP-a SDSS i povezane udruge dobivali su oko 11 milijuna kuna godišnje.

Za vrijeme Mosta zahvaljući Boži Petrovu koji je maknuo SDSS iz Vlade 2016. Pupovcu i ekipi smanjuju se prihodi na samo 8 milijuna kuna.

A danas?

16,5 milijuna eura u 2024. dok istovremeno krovna hrvatska kulturna institucija Matica Hrvatska dobiva samo 1,2 miljuna eura.

22 milijuna eura samo u prvih 10 mjeseci 2025. kad navodno SDSS nije u Vladi.

Ako već plaće ne prate inflaciju za koju je odgovoran Plenković koji je unatoč protivljenju Mosta uveo euro i ukinuo hrvatsku kunu, prate je i debelo premašuju prihodi Pupovčeve ekipe.

Hrvatski radnik steže remen, dok se oni koji stalno kukaju kako su ugroženi hrane iz državnog proračuna kao nikad prije.

Vrijeme je da netko kaže dosta. Prosvjedovati treba ispred HDZ-a na Trgu žrtava fašizma.

Dosta licemjerja, dosta političke trgovine, dosta privilegija na račun hrvatskog naroda", napisao je u objavi na Facebooku.