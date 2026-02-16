Bulj imenovao novu ravanteljicu vrtića

Gradonačelnik Grada Sinja, Miro Bulj, donio je Rješenje o imenovanju Kristine Klarić Kukuz za privremenu ravnateljicu novoosnovane predškolske ustanove Dječji vrtić Alka.

Osnivanje nove ustanove rezultat je povećanog broja djece predškolske dobi na području grada Sinja te potrebe za usklađivanjem s Državnim pedagoškim standardom. Postojeći kapaciteti Dječji vrtić Bili cvitak dosegnuli su svoje prostorne i organizacijske mogućnosti, zbog čega daljnje širenje unutar iste ustanove više nije bilo izvedivo.

Kako bi se osigurali kvalitetni uvjeti boravka i rada te omogućilo otvaranje novih odgojnih skupina, pristupilo se osnivanju nove ustanove – Dječjeg vrtića Alka. U sastavu nove ustanove djelovat će: Potočnica, Ljiljan, Vrilo, Vrapčić, Nikolino, Muljika i druge vrtići koji će se graditi.

Imenovana privremena ravnateljica Kristina Klarić Kukuz završila je trogodišnji studij Predškolskog odgoja 2018. godine na Fakultetu prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti. Ima višegodišnje iskustvo u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju te je profesionalno iskustvo stjecala u sinjskom i kninskom vrtiću, aktivno sudjelujući u provedbi odgojno-obrazovnih programa i suradnji s roditeljima i stručnim suradnicima. Tijekom rada na mjestu odgojiteljice stručno se osposobljavala i unaprijeđivala svoje profesionalne kompetencije. Uz profesionalne obaveze, posvećena je obiteljskom životu, što dodatno obogaćuje njezino razumijevanje potreba djece i roditelja.

Sukladno Rješenju gradonačelnika, privremena ravnateljica ovlaštena je i dužna provesti sve pripremne radnje potrebne za početak rada ustanove, uključujući pribavljanje dozvola, izradu i donošenje privremenog Statuta uz suglasnost osnivača, podnošenje prijave za upis u Sudski registar te poduzimanje svih ostalih zakonom propisanih koraka.

Gradonačelnik Miro Bulj i Grad Sinj ovim korakom potvrđuje strateško opredjeljenje za ulaganje u predškolski odgoj, osiguravanje dodatnih kapaciteta te stvaranje kvalitetnih i sigurnih uvjeta za cjelovit razvoj djece.

Otvaranjem nove ustanove roditeljima će se omogućiti bolja dostupnost usluge, a djeci primjereniji prostorni uvjeti.

Na ovaj način Grad sustavno radi na unaprjeđenju predškolskog sustava, odgovarajući na stvarne potrebe obitelji i djece našega grada.