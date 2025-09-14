Bulj dao podršku Grmoji za predsjednika Mosta: "Nikola je lider koji stoji uz običnog čovjeka"

Saborski zastupnik i gradonačelnik Sinja Miro Bulj javno je na svom Facebook profilu podržao kandidaturu Nikole Grmoje za predsjednika Mosta.

"Dajem punu podršku Nikoli Grmoji u kandidaturi za predsjednika Mosta.

Poznajem ga kao čovjeka koji uvijek govori otvoreno, pošteno i bez fige u džepu. Siguran sam da će Most s njim na čelu biti još jači, odlučniji i ono najvažnije, još bliži narodu.

Hrvatska danas treba ljude koji se ne boje reći istinu i stati uz običnog čovjeka. Nikola je upravo takav lider i čovjek!", poručio je Bulj.