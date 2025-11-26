Bujice na ulicama Splita: "Gejziri pucaju. Zaobilazite ih i čuvajte auta"

Popodnevno nevrijeme koje je zahvatilo Split stvorilo je ozbiljne probleme u prometu. Zbog obilne kiše na više su mjesta izletjeli šahtovi, a na pojedinim cestama pojavili su se i vodeni gejziri, upozoravaju čitatelji.

„Dvi–tri šahte su izletile, gejziri pucaju na cestama. Čuvajte se, zaobilazite, uništit ćete auto“, poručio je naš čitatelj.

Nevrijeme je dio šire nestabilne vremenske situacije koja posljednjih dana zahvaća Dalmaciju, a lokalni pljuskovi mogući su i u nastavku dana.