Bujica emocija Bijelih na utakmici s Varaždinom. Pogledajte prizore

Nogometaši Hajduka i Varaždina remizirali su 1:1 u susretu 24. kola SuperSport HNL-a. U utakmici odigranoj s početkom u 17:45 Bijeli su poveli u prvom dijelu, no gosti su do odlaska na odmor uspjeli izjednačiti.

Hajduk je poveo u 23. minuti pogotkom Rebića, koji je preciznim i snažnim udarcem zatresao mrežu za vodstvo domaćih. Bio je to trenutak koji je podigao tribine, a strijelac je pogodak proslavio vrlo emotivno.

Ipak, Varaždin je odgovorio u 41. minuti kada je Tavares iskoristio priliku i poravnao rezultat na 1:1, što se na kraju pokazalo i konačnim ishodom susreta.

U nastavku su obje momčadi imale svoje prilike, no mreže su do kraja ostale netaknute pa su bodovi podijeljeni. Hajduk tako nastavlja borbu za vrh ljestvice, dok je Varaždin osvojio vrijedan bod na gostovanju.