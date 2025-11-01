BUDUĆNOST VOLI - ZADAR 98:87: Zadar poražen u regionalnoj ligi

Budućnost VOLI i Zadar danas su od 17:30 igrali utakmicu 6. kola AdmiralBet ABA lige u skupini B. Slavila je domaća momčad rezultatom 98:87. Prvo je poluvrijeme otišlo na stranu Zadra (22:23, 25:26), a drugo je pripalo domaćinima (24:19, 27:19).

Najučinkovitiji igrač Zadra bio je Mazalin 23, 3sk, 3as, a potom Tišma 16, 3sk, 1as, 1ukr; Mihailović 15, 3sk, 3as; Ramljak 13, 4sk, 2as, 1ukr; Kapusta 7, 1sk, 7as; Beech 5, 6sk; Klarica 5, 2sk, 1as; Žganec 3, 4sk, 5as, 2ukr; Dundović, Gulan, Martinez i Torbarina.

Zadar će iduću utakmicu odigrati 3. studenoga protiv Šibenke u Šibeniku u sklopu 6. kola SuperSport Premijer lige.