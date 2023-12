BUDITE JAKO OPREZNI Policija javlja: Postoji opasnost od trovanja

Policijska uprava požeško-slavonska savjetuje građane kako da budu sigurni u domu u sezoni grijanja.

Najnovije upozorenje policije na opasnosti dolazi nakon što se dvoje djece, u dobi od 11 i 12 godina, otrovalo ugljičnim monoksidom u subotu navečer, 2. prosinca, u kupaonici obiteljske kuće u Požegi. Djeca su prevezena u Opću županijsku bolnicu Požega na pružanje daljnje liječničke pomoći gdje su im utvrđene lakše tjelesne ozljede te su bila zadržana radi daljnjeg liječenja, piše 24sata.

"U ovo doba godine, odnosno u sezoni grijanja, dolazi do povećane opasnosti od požara, eksplozija i trovanja ugljičnim monoksidom (CO). Naime, riječ je o plinu koji je poznat i kao 'tihi ubojica' jer je potpuno bez mirisa, boje i okusa pa mu osoba može biti dugo izložena, a da to uopće ne primijeti", navodi policija pa dodaje:

"Kako bi se izbjegli takvi tragični događaji, policija upozorava građane da plinska trošila i trošila na tekuća goriva obavezno moraju servisirati i to ovlašteni stručni serviseri jer će se na taj način povećati sigurnost i racionalizirati potrošnja goriva. Pregled dimnjaka potrebno je obaviti barem jednom godišnje, a pregled obavljaju također ovlaštene i stručne osobe, dok je izvanredni pregled dimnjaka potrebno provesti prilikom svake promjene uređaja za loženje ili svake promjene goriva."

Ključni savjeti i preporuke

Redovito prozračujte prostorije poput kuhinja, kupaonica, kotlovnica, garaža te sve one gdje koristite razna plinska trošila ili peći za grijanje;

Provjerite postoji li ventilacija u prostorima u kojima se upotrebljavaju plinska trošila, koja će spriječiti koncentraciju plina koja zbog eventualnog propuštanja može uzrokovati trovanje korisnika ili stvaranje eksplozivne smjese;

Redovito čistite ventilacijske dovode i odvode zraka na vratima kupaonica ili kotlovnice;

Ako koristite plinski bojler, ne zaključavajte kupaonicu kada se idete tuširati kako biste spriječili neželjene posljedice;

Obavezno jednom godišnje angažirajte ovlaštenog dimnjačara da vam pregleda dimnjak;

Instalaciju bojlera, peći, štednjaka i ostalih trošila prepustite isključivo ovlaštenim stručnjacima;

Zamijenite stara atmosferska plinska trošila za nova, kondenzacijska, koja su sigurnija za uporabu;

Redovito servisirajte svoje kućanske aparate koji rade na plin;

Nabavite detektor ugljičnog monoksida te angažirajte stručnu osobu koja će ga postaviti na za to primjereno mjesto.

Obavezno pozovite dimnjačara:

Ukoliko dimnjak dobro "ne vuče";

Ukoliko se u prostoriji glatke površine orošavaju, jer je moguće je da se radi o povratu dimnih plinova;

Ako se u prostoriji osjećaju neuobičajeni mirisi - takav problem može biti povezan s dimnjakom;

Ukoliko se dimnjak urušava ili je nešto upalo u njega;

Provjerite ima li vaš dimnjak građevinska oštećenja i je li dimnjak izveden građevinski ispravno;

Eventualnu rekonstrukciju dimnjaka ili dogradnju plinskih instalacija prijavite ovlaštenom distributeru plina i vašem dimnjačaru.

Moguća opasnost od požara:

Ne palite krute energente u kućištima za gorivo;

Prilikom korištenja peći ili kamina vodite računa o sigurnom okruženju od požara (sklonite lakozapaljive stvari);

Očišćeni pepeo može izazvati požar i nakon 24 sata pa vrući pepeo nemojte bacati u kontejnere za smeće ili druga odlagališta;

U blizini otvora za čišćenje dimnjaka ne smije biti gorivog materijala;

Tople peći na ulje nemojte ponovno uključivati dok se potpuno ne ohlade;

Plinska kuhala i druge aparate s otvorenim plamenom ne koristite u prostorima u kojima se skladište, proizvode ili obrađuju zapaljivi i eksplozivni materijali;

Plinske boce nemojte držati u blizini izvora topline (peći na kruta goriva, radijatora i slično)

Ako se u prostoriji osjeti kiselkasti miris, odmah isključite plin;

Električne grijalice i žarulje, koje koristite za zagrijavanje prostora, dovoljno udaljite od zapaljivih materijala;

Iz prostora kotlovnice uklonite sav zapaljivi materijal.