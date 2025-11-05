BSO podnio kaznenu prijavu protiv djelatnika MORH-a: “Sumnjamo na postupanja protiv interesa Republike Hrvatske”

Brodogradilište specijalnih objekata d.o.o. (BSO) izvijestilo je da je podnijelo kaznenu prijavu Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske (DORH) i Sigurnosno-obavještajnoj agenciji (SOA) zbog, kako navode, osnovane sumnje u počinjenje kaznenih djela protiv Republike Hrvatske.

Prema priopćenju, prijava se odnosi na postupanja i odluke pojedinih osoba unutar Ministarstva obrane (MORH) tijekom provedbe ugovora o gradnji obalnih ophodnih brodova – projekta koji BSO naziva strateški važnim za obrambeni sustav i sigurnost Republike Hrvatske.

“Tijekom višegodišnje provedbe projekta uočene su radnje koje na čudan, nelogičan i teško objašnjiv način djeluju protiv interesa Republike Hrvatske i njezinih obrambenih snaga, te nanose izravnu štetu BSO-u kao izvođaču, ali i obrambenom sustavu u cjelini”, navodi se u priopćenju.

BSO ističe kako je podnošenje kaznene prijave motivirano zaštitom pravnih i gospodarskih interesa društva, kao i javnog interesa i nacionalne sigurnosti, a ne napadom na državne institucije.

“Podnošenje kaznene prijave nije usmjereno protiv institucija Republike Hrvatske, već je motivirano isključivo potrebom da se zaštite pravni i gospodarski interesi društva te javni interes i sigurnost Republike Hrvatske”, poručuju iz BSO-a.

Tvrtka naglašava da vjeruje u profesionalnost i neovisnost DORH-a i ostalih nadležnih tijela, te najavljuje punu suradnju tijekom izvida i istrage.

S obzirom na to da je postupak u tijeku, iz BSO-a poručuju da neće dodatno komentirati predmet do službenih odluka nadležnih institucija.