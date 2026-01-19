Brzi i žestoki na splitski način: Policija zaustavila 131 pijanog i 207 prebrzih vozača

Tijekom proteklog vikenda policijski službenici su na području Splitsko-dalmatinske županije nastavili provoditi intenzivan nadzor prometa posebno usmjeren na vozače koji svojim ponašanjem ugrožavaju druge u prometu, voze pod utjecajem alkohola ili droge, voze unatoč tome što im izrečene zabrane upravljanja vozilom. Sankcionirano je 615 prometnih prekršaja.

Iz prometa je isključen 131 vozač jer je utvrđeno da su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola ili su odbili testiranje na prisutnost droga u organizmu. Svim vozačima koji su zbog vožnje pod utjecajem alkohola isključeni iz prometa izrečena je mjera zabrane upravljanja vozilom i prekršajno su kažnjeni, 14 vozača je zadržano u policijskim postajama do otriježnjenja.

Izmjerena najveća koncentracija alkohola je 2,31 g/kg na splitskom području. Također 207 vozača je sankcionirana zbog nepropisne brzine, a najveća izmjerena nepropisana brzina bila je 158 km/h. Nadalje, 65 vozača je kažnjeno jer nisu koristili sigurnosne pojaseve, njih 27 zbog korištenja mobitela tijekom upravljanja vozilom, a 11 vozača je kažnjeno jer su vozili neregistrirana i tehnički neispravna vozila.