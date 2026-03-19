Brza reakcija vatrogasaca u Podstrani: požar kod kuća ugašen u ranim jutarnjim satima

U ranim jutarnjim satima izbio je požar otvorenog prostora u Podstrani, u blizini kuća u Strožanačkoj ulici. Dojava o požaru zaprimljena je oko 5:30 sati.

Na teren su odmah izašli vatrogasci, a u intervenciji su sudjelovala tri pripadnika s jednim vozilom. Zahvaljujući brzoj i učinkovitoj reakciji, požar je stavljen pod kontrolu prije nego što se uspio proširiti na okolne objekte.

Iz Javne vatrogasne postrojbe Općine Podstrana ističu kako je pravovremena intervencija bila ključna u sprječavanju veće štete.