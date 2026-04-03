Brza cesta Solin – Klis zatvara se za promet!

Državna cesta DC1, odnosno brza cesta Solin – Klis, bit će privremeno zatvorena za sav promet u oba smjera tijekom pet noći zaredom zbog radova redovitog održavanja.

Kako je najavljeno, zatvaranje se odnosi na dionice 18 i 118, a promet će biti obustavljen od utorka, 7. travnja, do nedjelje, 12. travnja 2026. godine, svaki put u noćnom terminu od 22 do 5 sati.

Cesta će biti zatvorena u sljedećim terminima:

u noći s 7. na 8. travnja (utorak/srijeda)

u noći s 8. na 9. travnja (srijeda/četvrtak)

u noći s 9. na 10. travnja (četvrtak/petak)

u noći s 10. na 11. travnja (petak/subota)

u noći s 11. na 12. travnja (subota/nedjelja)

Za vrijeme trajanja radova vozači će se preusmjeravati na obilazni pravac županijskom cestom ŽC6253, odnosno Starom kliškom cestom.

Vozačima se savjetuje da na vrijeme planiraju putovanje i koriste obilazni pravac kako bi izbjegli zastoje i poteškoće u prometu.