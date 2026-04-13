Brza akcija spašavanja u Mravincima: HGSS Split spasio osobu koja je pala sa suhozida

Pripadnici HGSS Split intervenirali su protekle subote u Mravincima nakon dojave o unesrećenoj osobi koja je pala sa suhozida.

Poziv u pomoć zaprimljen je u 10.42 sati, nakon čega je na teren odmah upućeno deset članova. Brzom reakcijom uspjeli su doći do ozlijeđene osobe, pružiti joj prvu pomoć te je uz pomoć nosila transportirati do najbliže ceste.

Ondje je unesrećena osoba u 11.48 sati predana djelatnicima hitne medicinske pomoći na daljnju obradu. Prema dostupnim informacijama, zadobila je ozljede ruke i noge.

U akciji spašavanja sudjelovalo je ukupno deset članova HGSS Split.