Brutalno ubojstvo: Bivši UFC borac likvidiran

Oko 18 sati po lokalnom vremenu u Australiji, u gradiću Riverstone u predgrađu Sydneyja, ubijen je bivši UFC borac Suman Mokhtarian.

Kako je izvijestila lokalna policija, Mokhtarian je ubijen nakon što je upucan u gornji dio trupa. Liječnici su ga pokušali oživjeti, ali nisu uspjeli. Mokhtarian je imao 33 godine.

Nedugo nakon ubojstva policija je primila dvije dojave o vozilima koja su zapaljena na tom području u otprilike isto vrijeme, pa sada istražuju jesu li ti incidenti povezani, odnosno jesu li ubojice pobjegle s mjesta zločina i zapalile automobile kojima su se dovezli do Mokhtariana.

Inače, nije to prvi atentat na Mokhtariana. U veljači 2024. godine pokušao ga je ubiti 21-godišnji napadač, koji je uhićen, a zatim i pušten uz jamčevinu.

Što se tiče njegove sportske karijere, Mokhtarian je bio neporažen na australskoj sceni, a u UFC-u je debitirao još prije sedam godina.