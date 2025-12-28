Brutalno izbo baku pred trogodišnjim unukom. Uhićen je, otkriven motiv...

Pripadnici srpskog Ministarstva unutarnjih poslova uhitili su Tihomira Krstića (44). Uhićen je u Rakovici, u Ulici Pilota Mihajla Petrovića. Sumnjiči ga se da je zbog jedne torbe, usred dana, zvjerski izbo S. Ć. (67) pred očima njezina trogodišnjeg unuka, piše Telegraf.

Sve je počelo u Bulevaru Arsenija Čarnojevića 199, u mirnom dijelu Novog Beograda. S. Ć. se vraćala iz šetnje s unukom. Čim su zakoračili u mračni prolaz stubišta, uslijedio je napad s leđa. Od siline prvog udarca baka je pala, udarila glavom o beton i zadobila prijelom zdjelice. Dok je ležala nepomična, nastavio ju je ubadati nožem kako bi joj istrgnuo torbu.

Kako je lociran bjegunac

Nakon zločina napadač je pobjegao prema Zvezdari, gdje je sinoć viđen u sivoj duksi i crnom prsluku. Policija je odmah aktivirala sve resurse, a građani su putem društvenih mreža i dojava pomogli u rekonstrukciji putanje bijega.

Drama je kulminirala u Šumatovačkoj ulici na Vračaru. Interventna jedinica 92 blokirala je čitav kvart, sumnjajući da se bjegunac sakrio u jednoj od napuštenih kuća. Oko jutra Krstić je satjeran u kut i priveden.

Svjedoci u šoku: "Mislili smo da se djeca igraju"

Susjedi iz zgrade 199 i dalje ne mogu doći k sebi. "Zvučalo je kao da se djeca igraju, a onda je krenulo to jezivo zapomaganje. Izašla sam i vidjela baku kako sjedi u lokvi krvi, a dijete je samo stajalo pokraj nje, potpuno zanijemjelo. Mogla sam to biti ja, prošla sam tuda deset minuta ranije", priča stanarka za Telegraf.

Jedan od susjeda čak se i sukobio s razbojnikom u hodniku, ali je ovaj, s torbom u rukama, uspio izletjeti iz zgrade i nestati u smjeru autoceste.

S. Ć. se i dalje nalazi u kritičnom, ali stabilnom stanju. Trogodišnji dječak pod stalnim je nadzorom psihologa. Krstić se tereti za pokušaj teškog ubojstva iz koristoljublja na svirep način i razbojništvo.

Za ova djela, uz otegotne okolnosti napada na stariju osobu pred djetetom, osumnjičenom prijeti višedesetljetna kazna zatvora. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti priveden nadležnom državnom odvjetništvu.