Brutalni sukob u Dalmaciji: Verbalni okršaj prerastao u tuču, oboje završili u bolnici pa u pritvoru

Policajci Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjim muškarcem osumnjičenim za tjelesnu ozljedu te nad 30-godišnjom ženom, državljankom Sjeverne Makedonije, zbog tjelesne ozljede i prijetnji.

Istraživanjem je utvrđeno da su se u subotu, 28. veljače u ranim jutarnjim satima, u blizini željezničkog stajališta u Ražinama, zbog narušenih međuljudskih odnosa, nakon kraćeg verbalnog sukoba sukobili i pritom zadobili ozljede.

Tijekom postupanja policajaca, 30-godišnjakinja je u više navrata uputila ozbiljne prijetnje 35-godišnjaku. Oboje su potom uhićeni i dovedeni u policijsku postaju na kriminalističko istraživanje.

U Općoj bolnici Šibenik kod njih su konstatirane lakše tjelesne ozljede.

Nakon završetka kriminalističkog postupka, osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a protiv njih su podnesene kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.