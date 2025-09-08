Brutalni obračun kod Turske kule: Premlatili 32-godišnjaka usred noći, teško je ozlijeđen

U noći sa 5. na 6. rujna, oko 00:42 sata, splitska policija zaprimila je dojavu o brutalnom fizičkom napadu na području Turske kule. Prema prvim informacijama, više osoba fizički je nasrnulo na muškarca, dok su počinitelji nakon napada pobjegli prema Ulici Hrvatske mornarice.

Dolaskom na mjesto događaja policijski službenici su zatekli 32-godišnjeg muškarca s vidljivim ozljedama glave i ruku. Ozlijeđeni je odmah prevezen u KBC Split, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede – prijelom nosne kosti s pomakom, nagnječenje rebara te više površinskih rana.

Uhićeni unutar nekoliko minuta

Policija je zahvaljujući brzoj reakciji i operativnom radu uspjela uhititi sve osumnjičene unutar svega nekoliko minuta od dojave. Nedaleko od mjesta događaja zaustavljen je automobil u kojem su se nalazila trojica maloljetnika, dok je četvrti osumnjičeni zatečen u taksi vozilu.

Mladići pod kapuljačama nasrnuli na žrtvu

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su četvorica mladića, u dobi od 16 do 22 godine, s kapuljačama na glavama fizički napali 32-godišnjaka. Nakon što je pao na tlo, nastavili su ga udarati nogama u glavu i tijelo, nanijevši mu teške tjelesne ozljede.

Pritvor i mjere opreza

Svi osumnjičeni su 6. rujna predani pritvorskom nadzorniku, a dan kasnije dovedeni su na nadležno državno odvjetništvo u Splitu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede. Nakon saslušanja, sudac istrage odlučio ih je pustiti na slobodu, ali im je odredio mjere opreza – zabranu približavanja žrtvi i obvezu redovitog javljanja u policijsku postaju.