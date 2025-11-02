BRUTALNI INCIDENT Učenik pretučen nakon što je stao u obranu djevojaka. Majka: "Četiri zuba mu je razbio, slomio nos i vilicu"

- U školi su se 8. listopada održavali Dani kruha. Moj sin je bio u hodniku točno u trenutku kada se jedan učenik djevojkama koje su prodavale palačinke zaderao da su kur*e. Rekao mu je da prestane i gurnuo ga o zid, prisjeća se majka iz Zagreba incidenta na malom odmoru u jednoj strukovnoj školi u Zagrebu, koji se kasnije pretvorio u pravi užas.

Nakon kraja nastave učenik koji je vrijeđao djevojke dočekao je njenog sina u blizini školskih stepenica. A tamo se pojavio i njegov stariji, punoljetni brat.

- Ideš na udaranje – riječi su koje mu je uputio stariji brat, govori nam majka mladića koji je ubrzo nakon te prijetnje završio bez svijesti, ležeći u lokvi krvi, piše Jutarnji list.

Ostao bez četiri zuba

Brutalno nasilje odvilo se u parku. Svjedočili su mu i drugi učenici koji su se tamo slučajno ili namjerno zatekli. Nitko od njih nije reagirao.

- Dečko iz škole ga je odmah udario u glavu. Pao je na tlo i tamo mu je nastavio drobiti lice. Toliko ga je snažno udarao da je ostao bez četiri zuba i sa slomljenim nosom i vilicom. Posljednje čega se sjeća je jak udarac u trbuh od kojega i danas ima modricu – govori nam još uvijek duboko potresena žena.

Kada je njezin sin otvorio oči, ugledao je jednog učenika iz svoje škole. On je nazvao njegovu majku, a kasnije i pomogao pretučenom kolegi da se makne iz parka.

- Da ga ja takvog ne vidim, taj mu je dečko pomogao da odu do trgovačkog centra gdje su u toaletu brisali krv s njega. Takav polomljen i dezorijentiran – kazala je majka koja je skoro pala s nogu kada ga je tamo ugledala.

Lice mu je, prisjeća se na rubu suza, bilo gotovo pa neprepoznatljivo, a psiha vjerojatno u još gorem stanju od glave koja nije prestajala krvariti. Od siline svih udaraca mladić se nije mogao sjetiti imena svojih ukućana.

- Odmah sam ga odvela na hitnu pomoć i tamo nas je dočekao još jedan šok. Njegov napadač, taj učenik iz njegove škole, također je bio tamo i to jer je ozlijedio nogu udarajući moje dijete – užasnuto će.

Kada je došla do njega i pitala ga zašto joj je tako brutalno pretukao sina, on je odgovorio da je to učinio kako on sam ne bi dobio batine. A onda i da ga uskoro čeka profesionalna borba pa mu je ovo "bio dobar trening".

Danima jeo na slamčicu

Osim nasilnika, na Rebru su bili i njegov brat, sestra i majka, a naša sugovornica tvrdi kako joj se nitko ni u jednom trenutku nije ispričao, piše Jutarnji list.

- Noćna mora. Eto, sve je to bila noćna mora. Doktor je rekao da moj sin hitno mora na operaciju, nakon koje su ga zadržali u bolnici iduća dva dana. Kada je došao doma, jeo je danima na slamčicu jer nije mogao ni piti niti žvakati hranu – kaže nam majka i otkriva da su je nakon horora zvali iz sinove škole i nudili mirenje. Ona je to odbila. Nikakvo joj mirenje ne pada na pamet nakon što su joj dijete skoro u lijesu doveli doma, iskreno će.

- Kamere u školi su pokazale da je moj sin prvi gurnuo tog učenika, ali doista mi nije jasno da takav čin eskalira do ovolike razine nasilja. On od toga dana nije otišao u školu i iskreno ne znam što se događa s učenikom koji ga je udarao, niti je li ovaj sukob na hodniku doista bio pravi povod ovom nasilju ili se nešto među njima događalo i ranije – pita se i danas majka.

Na policiji je doznala da je napadač njezina djeteta također prijavio njezina sina. Zašto, kaže, i dalje ne zna. Pomoć je zbog proživljene traume njezina obitelj dobila u Savjetovalištu Luka Ritz, a kako nastaviti sa životom i dalje ne zna.

Policiji, školi i Centru za socijalnu skrb poslali smo upit o svemu što se dogodilo u zagrebačkoj srednjoj školi i nedaleko od nje, kao i pitanja što će se dogoditi s mladićem i bratom koji su sinu naše sugovornice nanijeli teške ozljede. Njihove odgovore ćemo objaviti čim ih dobijemo.

Svi koji su doživjeli bilo koji oblik nasilja mogu se javiti u spomenuto Savjetovalište Luka Ritz gdje mogu dobiti individualno savjetovanje od stručne osobe poput socijalnog pedagoga, psihologa ili socijalnog radnika. Uz to, postoji i rad u grupi, kao i dežurna linija, 01 647 0050, na koju se možete javiti svakim radnim danom od 9:00 do 15:30 sati ako niste spremni za susret uživo.