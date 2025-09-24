Brutalni detalji sačekuše u Slavonji: Presreo ga, vikao 'Nećeš me zaje***ati', a onda ga ubio

Jurnjava automobila, zvuk ubrzavanja, škripa guma pa vika: "Nećeš! Nećeš me više zaje***ati!" I onda nekoliko hitaca.

Svemu tomu svjedočili su mještani malenog sela Šušnjevci u općini Bukovlje kraj Slavonskog Broda u utorak navečer. Svjedoci su odmah znali da situacija nije dobra. U njihovom pitoresknome mjestu ovakve filmske scene se ne odvijaju. U strahu su izašli iz svojih kuća i vrlo brzo doznali sve. Hicima je u automobilu ubijen Zoran Grgić (61), kojeg je prvotno svojim automobilom presreo muškarac (33) iz Korduševaca. Mrak se baš bio spuštao, bilo je oko 18 sati, prenose 24sata.

Odmah su pozvali policiju, ali ubojici nije bilo ni traga. Krenula je opsežna potraga za njim. Aktivirali su i specijalnu policiju, a podignuli su i dronove s termovizijskim kamerama.

- Ma sve je bilo puno policije. Hodali su tuda specijalci s dugim cijevima. Čulo se zujanje dronova. Neviđeno je to bilo u našem selu - rekao nam je jučer jedan od mještana Šušnjevaca.

Četiri sata trajala je potraga za ubojicom, a onda je stigla i potvrda - uhvatili su ga. Naime, locirali su ga na tavanu vikendice njegova oca. Te dramatične večeri nije bilo poznato ni da je istodobno trajala još jedna potraga, i to za dvama muškarcima (25, 39) koji su se u tom trenutku nalazili s ubojicom u automobilu. I njih su vrlo brzo uhitili, ali kako ističu iz policije, njihovu ulogu, ako je uopće ima, tek trebaju utvrditi

- Koliko znam, ubojicu su uhitili oko ponoći. A moj susjed bio je isto u autu s njima. Njega su uhitili u kući žene s kojom je u vezi. Vikala je policija: 'Izađi iz kuće, izađi!'. Odjekivalo je selom. Strašno je bilo - dodaje muškarac s kojim smo razgovarali.

Inače, ubijeni Grgić bio je poznat u brodskom kraju. Sudjelovao je u Domovinskom ratu, bio je član Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija i povremeni kolumnist. Grgić se aktivno zalagao za prava političkih zatvorenika i branitelja. Smatrao je da oni predstavljaju "savjest čovječanstva" te da imaju obavezu boriti se za pravedniji društveni poredak. Bio je zagovaratelj povratka vojnog roka.

Koja je točno poveznica između njega i ubojice, još nije točno utvrđeno. Međutim, mještani kažu kako je Grgić, nekoliko sati prije nego što je ubijen, u automobilu vozio ubojičina oca.

U autu vozio ubojičina oca?

- A pričaju susjedi da su vidjeli auto ubijenoga kako ide kroz selo. U njemu je suvozač bio otac osumnjičenog. Mahnuo je i pozdravljao one koje poznaje. Ubijeni ga je navodno vozio u Slavonski Brod da nešto kupi. Vratili su se tu u Korduševce, a ubijeni se potom vraćao prema gradu. U Šušnjevcima ga je ubojica prestigao, zaustavio i ubio - rekla nam je jučer poznanica obitelji osumnjičenog dok je pred njihovom kućom stajalo nekoliko vozila policije.

Nemir se osjećao među mještanima. Ubojicu su dobro poznavali. Navodno je od prije poznat policiji po raznim prekršajima, a imao je i problema s drogom. O mogućem razlogu ubojstva nitko ne želi ni govoriti.

Za to vrijeme istraga traje. Policija je jučer iznijela nekoliko detalja.

- Intenzivno kriminalističko istraživanje je u tijeku. Do sada smo utvrdili kako je osumnjičeni, u namjeri da zaustavi žrtvu, okrenuo svoje vozilo, pratio ga i signalizirao mu da stane. Kad žrtva to nije učinila, osumnjičeni je udario u njegovo vozilo. Nakon toga je izašao iz auta, verbalno ga napao i zatim usmrtio ispalivši više hitaca u tijelo. Od zadobivenih ozljeda je preminuo - rekao je voditelj Službe kriminalističke policije PU brodsko-posavske te dodao kako je Grgić u tom trenutku bio sam u vozilu.

Kako smo prije naveli, osumnjičeni se nakon toga dao u bijeg, ali je uhićen nakon četiri sata potrage. Uz njega su uhićena još dva muškarca. No iz policije kažu kako njihovu ulogu tek trebaju utvrditi.

- Ne možemo još govoriti o eventualnim pomagačima. To su nagađanja i tek ćemo nakon dovršenog postupka znati postoje li elementi za kaznenu prijavu - rekao je Puljko.

Kako su potvrdili iz policije, osumnjičeni je od prije poznat policiji, a pištolj kojim je ubio Grgića posjedovao je bez dozvole. Motiv ubojstva trenutno nije poznat.

- Imamo neka nagađanja, no motivi zasad nisu jasno utvrđeni - zaključio je voditelj krim policije.

Organizirao konferencije u Saboru

Ubijeni Grgić rođen je u Slavonskom Brodu, stoji u životopisu. Završio je srednjoškolsko obrazovanje za matematičara-informatičara. Bio je u zatvoru jer je zagovarao višestranačje te pravo Hrvatske na odcjepljenje. Nakon izlaska iz zatvora nastavio je studij strojarstva.

Od 1991. do 1995. godine sudionik je Domovinskog rata, a služio je u činu natporučnika. Od 1995. do 2007. živio je i radio u Malom Lošinju. Pisao je za Večernji list, Fokus i Hrvatsko slovo o temama iz geopolitike i gospodarstva. Godine 2016. imenovan je u tri mandata za člana Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija na prijedlog HDPZ-a (Hrvatskog društva političkih zatvorenika). Bio je i organizator nekoliko konferencija u Hrvatskom saboru.