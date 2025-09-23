Brutalna tučnjava u Šibeniku: 42-godišnjak teško ozlijeđen, policija pronašla bajunetu i spremnike za pištolj

​Policijski službenici Policijske postaje Šibenik su proveli kriminalističko istraživanje nad 19-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teška tjelesna ozljeda na štetu 42-godišnjaka, nad 23-godišnjakom zbog počinjena kaznenog djela sudjelovanje u tučnjavi te nad 23-godišnjakom zbog počinjena kaznenog djela sudjelovanje u tučnjavi i nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je 19. rujna u noćnim satima u Šibeniku na Trgu Nikole Tomasea, osumnjičeni 19-godišnjak nakon kraćeg verbalnog sukoba tjelesno napao oštećenog zadavši mu udarac šakom u predjelu glave i pritom ga teže ozlijedio.

Također je istraživanjem utvrđeno da su u navedenom sukobu sudjelovala i dvojica 23-godišnjaka na način da su oštećenog tjelesno napali i rukama odgurivali.

U sklopu istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, u petak,19. rujna obavljena je pretraga obiteljske kuće u kojoj 23-godišnji osumnjičeni boravi, kojom prilikom je pronađeno i oduzeto: vojnički nož "bajuneta" te dva prazna spremnika za pištolj.

U Općoj bolnici u Šibeniku 42-godišnjaku konstatirane su teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem liječenju, dok su 19-godišnjaku konstatirane lakše tjelesne ozljede.

Nakon dovršenog istraživanja osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.