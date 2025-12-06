BRUTALAN NAPAD Pet muškaraca iz BiH pretuklo mladića, uništili inventar kuće 80-godišnjakinje

U prostorijama Postaje pomorske i aerodromske policije Zadar provedeno je kriminalističko istraživanje nad pet muških osoba, državljana Bosne i Hercegovine u dobi od 46, 44, 43, 40 i 26 godina zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Teška tjelesna ozljeda u pokušaju, počinjeno na štetu 25-godišnjeg hrvatskog državljanina i kaznenog djela Oštećenja tuđe stvari počinjenog na štetu 80-godišnje hrvatske državljanke.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da su u srijedu, 03. prosinca oko 23 sata na Silbi u objektu gdje su zajedno boravili, osumnjičeni državljanin Bosne i Hercegovine fizički rukama i nogama napali oštećenog 25-godišnjaka, uslijed čega ga je 26-godišnjak ozlijedio udarivši ga bocom u predjelu glave.

Tijekom fizičkog napada na 25-godišnjaka, petorica muškaraca su oštetili i uništili inventar kuće te su 80-godišnjoj vlasnici pričinili materijalnu štetu u iznosu od oko 2.500,00 eura.

Provedenim alkotestiranjem utvrđena je prisutnost alkohola u organizmu kod 46 -,44 -,43 -, i 26-godišnjaka.

Na mjestu događaja policijski službenici proveli su očevid te je od 80-godišnje vlasnice kuće zaprimljen prijedlog za kazneni progon zbog kaznenog djela Oštećenje tuđe stvari.

25-godišnjaku je pružena liječnička pomoć u Općoj bolnici u Zadru, gdje su mu konstatirane lake tjelesne ozljede.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, protiv petorice državljana Bosne i Hercegovine podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru.

Na temelju odredbi Zakona o strancima, protiv stranog državljana u dobi od 26 godina doneseno je rješenje o protjerivanju s prisilnim udaljenjem s područja Europskog gospodarskog prostora (EGP).

Navedenim rješenjem izrečena mu je mjera zabrane ulaska i boravka u EGP-u u trajanju od 5 godina.

Također, protiv četvorice stranih državljana u dobi od 46, 44, 40 i 43 godine doneseno je rješenje o protjerivanju s prisilnim udaljenjem s područja Europskog gospodarskog prostora (EGP) te im je navedenim rješenjem izrečena mjera zabrane ulaska i boravka u EGP-u u trajanju od 3 godine.

Sukladno zakonskim propisima, strani državljani su u zakonskom roku napustili teritorij Republike Hrvatske.