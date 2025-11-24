"Bruno Horvat" mnoge je prevario. Nestao je s novcem

Veći broj ljudi u Zagrebu prevario je navodni "Bruno Horvat", koji je kratkoročno unajmio stan u Zagrebu pa potom taj isti stan iznajmljivao potencijalnim najmoprimcima na duži period. Nudeći im ugovor na godinu dana, usput im je uzimao polog i prvu ratu najma - ukupno 900 eura.

Više žrtava javilo se redakciji N1 televizije, a od prevaranta zasad ni traga ni glasa. I dok većina od desetak prevarenih ne želi pred kamere, mladić iz Zagreba koji je nasjeo na prevaru spremno je sve ispričao za N1.

"Stanovi su bili ispod cijene, uredni. Odgovarala mi je i lokacija. Dotični 'Bruno Horvat' iznajmljivao je dva stana, bili su ispod cijene. Kad sam došao na lokaciju jednog od stanova, rekao mi je da je stan ipak iznajmljen. Priča koju je ispričao stoji dok se ne uđe u neko dublje promatranje tog stana", rekao je prevareni mladić pa nastavio s pričom o prevarantu.

"Već sam dosta stanova izgubio"

"Izgledao je nervozno, no u tom trenutku mi to nije puno značilo. Već sam dosta stanova izgubio gledajući pa mi je bilo u cilju što prije unajmiti stan. Nisam vidio te neke sumnjive načine ponašanja, ali sad kad razmišljam, izgledao je nervozno, bilo je opušaka...", prisjeća se.

Navodni "Bruno Horvat" je za potencijalne prevarene stanare imao spremne kuverte s ugovorima na godinu dana.

"Potpisao sam ugovor koji je izvadio iz ladice. Otvarao sam te ormare i ladice, ali nisam primijetio da ih ima više, ne znam kako", rekao je i dodao da sigurno ne bi uzimao stan da je to vidio. Na pitanje kada je shvatio da je žrtva prevare, odgovara - kad je pokušao prvi put ući u stan.

"Ključevi nisu mogli otvoriti ništa pa sam ušao u zgradu kad je jedan od stanara zgrade ušao u nju. Na papiriću sam pronašao ime pravog vlasnika i njegov broj. Kad sam ga nazvao, rekao mi je da se to odvija od srijede. Da sam saznao prije, prije bi se to i riješilo", smatra on.

"Svi žele prvi ući u stan"

Napominje da je sva komunikacija s prevarantom oko uvjeta korištenja stana bila jasna. On je "Horvatu" dao novce, a on njemu - ključeve.

"Ti ključevi vjerojatno nisu bili ni od čega. Osjećao sam se prevareno i nije me bilo strah, nisam bio ljut, bio sam razočaran da u ovom trenutku postoje takvi ljudi u Zagrebu koji će na tako ružan način varati ljude. Stanova je jako malo, a potražnja je jako velika. Svi 'lete' kad nađu stan i žele biti prvi", napominje.

Priča koju mu je "prodao" prevarant je, kako kaže, bila uvjerljiva. "Da će iz dnevnog najma prijeći u dugoročni, što nije nemoguće. Razgovarao sam s drugim ljudima koji kažu da bi i oni vjerojatno povjerovali u priču 'Brune Horvata'", otkriva.

Alternativu nema. "Veselio sam se da sam se uspio snaći nakon mjesec dana u Zagrebu, no nažalost moram dalje u potragu."

Sve je prijavio policiji i nada se najboljem. "Nadam se da je prevarenih što manje i da nema prevelikih gubitaka. Ne vjerujem da će se riješiti kroz naredne dane, ali nadam se da će se taj krivac privesti pravdi", zaključuje prevareni mladić u razgovoru za N1.