Brončani s Europskog prvenstva primljeni kod gradonačelnika Šute

Gradonačelnik Tomislav Šuta čestitao je reprezentativcima i zahvalio im na uspjehu, posebno istaknuvši: „Hvala vama i svim ovdje nazočnim predstavnicima splitskih klubova koji su vas iznjedrili. Posebno ćemo se, a to smo i obećali, angažirati oko infrastrukture prijeko potrebne za razvoj futsala u našem gradu kako bi se što više mladih uključilo u ovaj sport.“

Zamjenik gradonačelnika Ivo Bilić istaknuo je kako će Grad učiniti sve za daljnji razvoj futsala, osobito kada je riječ o korištenju dvorana i osiguravanju uvjeta potrebnih za postizanje novih uspjeha.

U ime malonogometaša, osvajača bronce, okupljenima su se obratili Duje Kustura i Jakov Hrstić te zahvalili na prijemu. Grad Split nagradio je brončane reprezentativce prigodnim poklonima. Na prijemu su bili i igrači Ivan Jelić i Nikola Čizmić.

U ime klubova iz kojih dolaze splitski osvajači bronce: MNK Split, MNK Hajduk, AFC Universitas, MNK Mejaši i MNK Genius zahvalio je predsjednik MNK Torcida Biberon Denis Pavlović.

"Zahvalio bih gradonačelniku i suradnicima te se nadam da će ovo dodatno potaknuti razvoj futsala u Splitu. Posebno zahvaljujem svim klubovima i vjerujem da ćemo ove godine dobiti još jednog prvoligaša iz Splita. Na kraju bih posebno zahvalio pokojnom Iliji Naletiliću, koji nas je napustio ovih dana, a godinama je davao sve od sebe za razvoj splitskog futsala i sporta u našem gradu", poručio je Pavlović.