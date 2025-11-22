Brojni poznati stigli su u splitski HNK. Pogledajte koga je sve "uhvatila" naša fotoreporterka

U Hrvatskom narodnom kazalištu Split večeras se održava premijera Zajčeve opere "Nikola Šubić Zrinjski", jednog od najsnažnijih i najpopularnijih naslova hrvatske operne literature. U koprodukciji s HNK Osijek, splitska kuća publici donosi dobro poznato djelo u novoj interpretaciji, uz snažan domoljubni naboj i glazbene vrijednosti koje su ovoj operi osigurale posebno mjesto u nacionalnom repertoaru.

Opera koja nadilazi pozornicu

Zajčev "Zrinjski", uz Gotovčevu operu "Ero s onoga svijeta", već desetljećima uživa status najomiljenije domaće opere. Temeljena na povijesnom događaju iz 16. stoljeća – junačkoj smrti Nikole Šubića Zrinskog i njegove posade u obrani Sigeta, čime su zaustavljeni osmanski planovi pohoda na Beč – opera je prerasla granice samog kazališnog naslova.

Već na praizvedbi doživjela je izniman uspjeh, a posebne emocije kod publike i danas izazivaju potresna zakletva sigetskih junaka te poznati zbor "U boj!". Skladateljev rukopis prepoznatljiv je po jasnom sučeljavanju dvaju svjetova, kršćanskog i osmanskog, dok uz povijesne likove Zrinskog i sultana Sulejmana snažno oblikuje i ženske protagoniste Evu i Jelenu.

Autorski tim nove splitske produkcije

Novu splitsku produkciju potpisuje redateljica Lea Anastazija Fleger, a za glazbeno vodstvo zaduženi su dirigenti Mihail Sinkevich i Maro Rica (26. studenoga). Scenografiju potpisuje Ivo Knezović, kostime Tea Bašić Erceg, dok su za scenski pokret i koreografiju zadužene Maja Huber. Dizajn svjetla i projekcija oblikovala je Vesna Kolarec, a koncertni majstor je Valter Lovričević. Zbor vodi Maro Rica, uz suradnicu redateljice Teu Požgaj Marušić i asistenciju kostimografkinje Marije Žižić-Gušo. U izvedbi sudjeluju Orkestar, Zbor i Balet HNK Split.

U naslovnoj ulozi bana Nikole Šubića Zrinskog nastupa Matija Meić (22. i 24. studenoga) te Marko Lasić (26. studenoga). Njegovu suprugu Evu tumači Antonija Teskera, uz cover Maju Andrijolić, dok je u ulozi Jelene, njihove kćeri, Nela Šarić (22. i 24.) te Neda Pejković (26. studenoga).

Među ostalim solistima su:

Felipe Ćudina Begović i Matija Škiljo kao Gašpar Alapić

i kao Gašpar Alapić Roko Radovan kao Lovro Juranić

kao Lovro Juranić Vuk Paprutović i Rafael Đangradović u važnim solističkim dionicama

i u važnim solističkim dionicama U ulozi Sulejmana Velikog nastupaju Božo Župić (22. i 24.) i Mate Akrap (26.)

(22. i 24.) i (26.) Velikog vezira Mehmeda Sokolovića pjevaju Bože Jurić Pešić (22. i 24.) i Stjepan Franetović (26.)

(22. i 24.) i (26.) Mustafa, bosanski paša je Martin Hazdovac , a Ali Portuk, zapovjednik topništva, Mihovil Peko

, a Ali Portuk, zapovjednik topništva, U ulozi Levija, Sulejmanova liječnika, nastupaju Joško Tranfić (22. i 24.) i Vlatko Belas (26.)

(22. i 24.) i (26.) Glasnika tumače Matija Škiljo (22. i 24.) i Felipe Ćudina Begović (26.)

Večer u znaku Zrinjskog

Večerašnja premijera u HNK Split donosi priliku da publika još jednom doživi operu koja se u hrvatskoj kulturnoj svijesti čita i kao glazbeni spomenik povijesti, otpora i identiteta. "Postoje opere i postoji Zrinjski", rekao je jednom Boris Papandopulo – rečenica koja najbolje sažima status ovog djela i očekivanja koja ga prate i u novoj splitskoj postavi.

Na kraju dodajmo i to da je gledatelje prije premijere u HNK Split snimila naša fotoreporterka Mia Milković.