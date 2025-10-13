Brojke govore same za sebe: Splitska policija u tri dana zaustavila gotovo 100 pijanih vozača, pogledajte detalje!

U protekla tri dana policijski službenici su intenzivno bili nazočni na terenu i obavljali poslove kontrole prometa u cilju sankcioniranja vozača koji svojim ponašanjem ugrožavaju druge, voze pod utjecajem alkohola ili droge, voze unatoč tome što im izrečene zabrane upravljanja vozilom.

Policijski službenici sankcionirali su 433 prometna prekršaja.

Iz prometa je isključeno 89 alkoholiziranih vozača, a najveća koncentracija bila je 2,20 g/kg i izmjerena je na području Trogira.

Također, iz prometa je isključeno i pet vozača koji su odbili obaviti preliminarno testiranje na prisutnost droge u organizmu. Svi vozači su prekršajno kažnjeni i izrečene su im privremene mjere zabrane upravljanja vozilom, a sedam vozača je zadržano u policijskim postajama do otrježnjenja jer je postojala bojazan da će ponoviti isti prekršaj.

Također, sankcionirano je osamnaest vozača za koje je utvrđeno da upravljaju vozilom iako im je odlukom suda izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom ili su upravljali su vozilom prije stjecanja prava na upravljanje vozilom.