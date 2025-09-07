Brod s migrantima udario u obalnu stražu, poginulo pet osoba

Tužiteljstvo u Ayvaliku pokrenulo je istragu o nesreći. Egejsko more je česta tranzitna ruta za migrante koji pokušavaju prijeći iz Sjeverne Afrike i Bliskog istoka u Europu.

Pet osoba je poginulo, a jedna je teško ranjena kada se brod s migrantima zabio u brod turske obalne straže kod sjeverozapadne Turske u nedjelju, priopćio je ured lokalnog guvernera, dodajući da se traga za nestalom osobom.

Ured guvernera priopćio je da je brzi brod s 34 migranta i krijumčarem migranata udario u brod obalne straže kod obale Badavuta u okrugu Ayvalik. "Kao rezultat operacija potrage i spašavanja u regiji, utvrđeno je da je izgubilo život pet osoba koje su pale u more. Jedna žena teško je ozlijeđena i prevezena u bolnicu", navodi se u priopćenju te dodaje da vlasti još uvijek tragaju za jednom nestalom osobom.

Tužiteljstvo u Ayvaliku pokrenulo je istragu o nesreći. Egejsko more je česta tranzitna ruta za migrante koji pokušavaju prijeći iz Sjeverne Afrike i Bliskog istoka u Europu, piše Večernji list.