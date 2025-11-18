Britvić uzvraća braniteljskim udrugama: 'Smeta vam riječ antifašist, ali ne i pozdravi iz NDH'

Predsjednik udruge VeDRA (Veterani Domovinskog rata i antifašisti) Ranko Britvić oglasio se na Facebooku nakon što je Koordinacija braniteljskih udruga Splita i Splitsko-dalmatinske županije zatražila uklanjanje riječi “Domovinski rat” iz naziva njihove udruge, optuživši pritom Britvića da je “jugoslavenski milicajac”.

U svom istupu Britvić je poručio kako VeDRA nikada nije ulazila u sukobe s veteranskim udrugama, već da problem nekima od njih predstavlja sama riječ “antifašist” u nazivu. “A ne smeta im Rafael vitez Boban i slične riječi, nazivi i pozdravi iz NDH”, istaknuo je.

"VeDRA nije zaratila ni s jednom veteranskom udrugom, već nekima od tih udruga smeta riječ "antifašist" u nazivu naše udruge. A ne smeta im Rafael vitez Boban i slične riječi, nazivi i pozdravi iz NDH.

A što se tiče "Srbije do Grenlanda", što je izrekla veleposlanica Milić i podigla tri prsta, ne prenosi se dio snimke, to jest moj odgovor njoj: "Srbija do Grenlanda, a Hrvatska do Srbije." Ne spominje se da je veleposlanica tu večer napravila nekoliko incidenata, na koje smo reagirali svi mi koji smo nazočili tribini, a ljubazno je dočekali ne znajući da je stigla nabrijana i spremna na sukob!

Ali još jednom ponavljam, napadi na udrugu VeDRA traju od njenog osnivanja jer ne odustajemo od temeljne odrednice naše udruge, a ta je da povežemo Domovinski rat s NOB-om i dvije velike pobjede hrvatskog naroda u 20. stoljeću, 1945. i 1995. Smeta vam i naš plemeniti, civilizacijski i kršćanski čin odavanja počasti nedužnim građanima Vukovara ubijenim od ratnih kriminalaca koje je predsjednik Tuđman dao uhititi, a čiji je jedini grijeh bio što su rođeni kao Srbi!

Vi, odnosno vi koji se predstavljate u ime svih branitelja, stalno nešto zabranjujete ili pokušavate zabraniti, međutim, nas nećete zabraniti jer nas niste ni osnovali! Samo nastavite s vrijeđanjem i prizemnim etiketiranjem! Mi smo ponosni na naš dosadašnji rad i postignute rezultate te nastavljamo još snažnije i jače. A novac od grada i države, za razliku od vas, ne dobivamo, to jest od osnutka do danas dobili smo svotu koja nam ne bi bila dostatna za trošak našeg odlaska u Vukovar!", poručio je u svojoj Facebook objavi.