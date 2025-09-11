Olimpijac šokirao sportsku javnost, pridružuje se kontroverznom natjecanju

Britanska plivačka zajednica oštro je reagirala na odluku olimpijskog viceprvaka Bena Prouda da se priključi Enhanced Games, natjecanju koje dopušta korištenje dopinga.

Tridesetogodišnji plivač time je postao prvi Britanac koji se odlučio na taj korak, a svoju odluku objavio je putem Instagrama, izazvavši mahom negativne reakcije. Proud je ljetos na Igrama u Parizu osvojio srebro u disciplini 50 metara slobodno, što mu je bila prva olimpijska medalja.

„Vrijeme je za promjene“, poručio je, objašnjavajući da se povlači iz tradicionalnog sporta kako bi se natjecao na Enhanced Games. Odluku je opisao kao novi početak i priliku da istraži granice ljudskog potencijala na drugačiji način.

U svojoj objavi istaknuo je kako je petnaest godina posvetio plivanju, koje je oblikovalo njegov život, odluke i žrtve. Prisjetio se uspjeha na svjetskim natjecanjima i olimpijskih nastupa, dodavši kako je zadovoljan svime što je postigao. „Prvi put nakon dugo vremena odluku donosim zbog sebe, a ne zbog sporta“, napisao je, naglašavajući da ovo vidi kao početak novog poglavlja.

Njegov potez naišao je na osudu Aquatics GB-a, koji je istaknuo da čvrsto stoje iza ideala čistog sporta i da su „iznimno razočarani“. Slično je reagirala i britanska antidopinška agencija UK Anti-Doping, čija je izvršna direktorica Jane Rumble naglasila da ovakav izbor sportaša ugrožava temeljne vrijednosti sporta, poput poštenja, talenta i napornog rada.

Proud je pak u razgovoru za BBC rekao kako Enhanced Games ne vidi kao prijetnju čistom sportu, već kao „paralelni put izvrsnosti“. Smatra da je dosegao vrhunac u karijeri i da mu novo natjecanje daje drugačiju priliku. „Uvijek sam poštovao sport u kojem sam se natjecao i nikada ne bih pristao na nešto što je protiv pravila“, poručio je.

Prvo izdanje Enhanced Games zakazano je za svibanj 2026. u Las Vegasu, a uključivat će plivanje, atletiku i dizanje utega. Svjetska plivačka federacija već je ranije donijela pravilo prema kojem sportaši koji podupiru doping neće moći nastupati na njihovim događanjima, čime je odlazak u Enhanced Games praktički nepovratan korak.